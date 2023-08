Swedbank prognoosib Eestile tänavuseks aastaks 2-protsendist majanduslangust, mis on võrrelduna aprillikuise prognoosiga 1,2 protsendi rohkem.

Panga teatel on Eesti majandus languses ja selle lähiaja väljavaade kehv. See on hakanud ka tööturule rohkem mõju avaldama. Sven Paulus