Hiiumaa on ainuke maakond, kus vabadussõja mälestusmärk puudub. Mälestusmärgi kavandas Sander Paljak. Samas on ehitusega seoses teadmatust, sest täpne hind alles selgub, kuid tõenäoliselt ületab see varasema poole miljoni euro suuruse kalkulatsiooni, mis tähendab, et tuleb otsida lisa-rahastust. Juhan Hepner uuris lähemalt Hiiumaa muinsuskaitse seltsi liikme Ain Tähiste käest.