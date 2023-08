Neljapäeval on oodata hoovihma ja äikest

Neljapäeval on oodata kuni 20 kraadi sooja, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest.

Öö vastu neljapäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ning mitmel pool tekib udu. Tuul puhub läänekaarest 1-7, rannikualadel kuni 10 m/s ning õhutemperatuur on 8 kraadist sisemaal kuni 16 kraadini rannikul.

Neljapäeva hommik on vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ning Lääne-Eesti saartel võib olla ka äikest. Mitmel pool on udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7 m/s ja termomeeter näitab maksimaalselt 17 kraadi.

Päev pilvkattesse suurt muutust ei too - mitmel pool sajab ikka hoovihma ja on äikest. Tuul on muutliku suunaga 1-7 m/s, kuid äikese ajal võib olla ka tugevaid puhanguid. Õhusoe kerkib maksimaalselt 20 kraadi ümbrusesse.

Õhtul on Virumaal ja Saaremaal taevas selginemas, kuid mitmel pool mujal on endiselt vihmahooge. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja õhutemperatuur jääb 15 kuni 18 kraadi vahele.

Nädala lõpp ja uue nädala algus tulevad samuti võimalike vihmahoogude saatel, kuid sadu ei tule intensiivne. Paiguti on ka äikeseoht. Õhutemperatuur teeb aga laupäevast alates taas paarikraadise tõusu ning päevasel ajal ulatub maksimaalselt kuni 24 kraadini.