Viljandis avati uus rulapark

Viljandi Jakobsoni kooli juures oli rulapark ka varem, kuid kuna see oli nii lagunenud, otsustas linnavalitsus ehitada uue. Selle projekteerimisel arvestati ka noorte soove.

"Nemad koostöös linnaga ja ühiste mõtetega tegid siis selle pargi sisu, mis oleks vaja, mida nad soovivad. Ka noorte sisend oli siia antud," ütles Avatud Noortetoa projektijuht Rita Pomber.

Viljandi noortekeskuses tegutseb ka siseruumi ehitatud rulapark, kus käib treenimas 100 tõukeratturit, lisaks trikiratturid ja rulatajad, kokku üle 200 noore. Kuid uue rulapargiga ollakse väga rahul.

"Vana park oli väga lagunenud ja oli ohtlik - kruvid-asjad olid väljas ja katkised vineeriplaadid. Nüüd on betoonist ja kindel, et saab väga pikalt sõita siin," rääkis BMX rattur Silver.

Männimäe rulapargi ehitas osaühing Gruuvi Grupp, tööde maksumuseks kujunes 235 000 eurot. Viljandlane Kadri käis rulaparki avamas koos kolme pojaga. "Võib-olla mure on ainult selle pärast, et pükse ja jalanõusid hakkab rohkem kuluma kui neid juba praegu kulub. Aga muidu on väga-väga tore, et see siia uus ja uhke sai."