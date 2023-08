Oluline 24. augustil kell 12.31:

- Hollandi minister: Ukraina saab hävitajad F-16 esimesel võimalusel;

- Vene raketirünnakus Dniprole sai viga vähemalt seitse inimest;

- ISW: Ukraina väed jätkavad Robotõne ümbruses edusammude tegemist;

Kiiev: Ukraina eriüksus tegi dessandi Krimmi poolsaarele

Ukraina sõjaväeluure (HUR) esindaja Andri Jusov teatas neljapäeval, et neljapäeva hommikul toimus lahing okupeeritud Krimmi poolsaarel. Ukraina eriväed tegid erioperatsiooni raames dessandi Krimmi poolsaarele.

Jusov ütles, et erioperatsioon jätkub ning isikkoosseisu hulgas ohvreid polnud, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina teatas edust Melitopoli suunal

Ukraina peastaabi pressiesindaja Andri Kovalov teatas neljapäeval, et Ukraina väed viisid edukalt läbi pealetungioperatsioone Melitopoli suunal. Samuti teatas Kovalov edust Bahmuti ümbruses, vahendas The Kyiv Independent.

Melitopoli lõigus edenesid Ukraina väed Novoprokopivka suunal. Kovalovi sõnul tegelevad nüüd Ukraina väed vallutatud positsioonide kindlustamisega. Novoprokopivka küla asub Zaporižžja oblastis, Robotõne asulast lõuna pool. Piirkonnas käivad ägedad lahingud ning asekaitseminister Hanna Maljar ütles hiljuti, et vähemalt osa Robotõnest on vabastatud.

Peastaap teatas, et Ukraina tõrjus tagasi Venemaa rünnakud Kupjanski suunas. Vene vägedel ei õnnestunud Ukraina kaitseliinidest läbi murda ka Svatove ümbruses, vahendas CNN.

Hollandi minister: Ukraina saab hävitajad F-16 esimesel võimalusel

Ukraina saab mitmeotstarbelised hävitajad F-16 esimesel võimalusel, kui tingimused on täidetud, ütles Hollandi kaitseminister Kajsa Ollongren Kiievis ajakirjanikele korraldatud pressikonverentsil

"Praegu oleme kokku leppinud F-16-te üleviimises teie riiki esimesel võimalusel, kui selleks vajalikud tingimused on täidetud. See on siis, kui piloodid ja tehnikud on väljaõppe saanud ja selleks valmis. Kui Ukrainal on nõuetekohane infrastruktuur ja me saame valmistada ette kõik vajalikud meetmed, kuna see ei puuduta ainult lennukeid, vaid ka hooldust, remonti ja relvi," rääkis Ollongren.

Kaitseministri sõnul ei aita F-16 hävitajate kasutamisel vaid lennuvõimest, vaid tagatud peab olema ka võitlusvõime.

Ollongren selgitas, et Ukraina infrastruktuur peab olema F-16 hävitajate jaoks täielikult ette valmistatud. Lisaks lennukitele läheb vaja ka remondiks vajalikke varuosi, aga ka nende hävitajate relvi.

Minister tõi välja, et hävitajate F-16 relvad on valmistatud Ühendriikides.

"Vajame teatud arvu hävitajaid, mida väljaõppeks kasutada. Ja mitte ainult praegu, vaid ka tulevikus, sest me jätkame väljaõppega. Seetõttu peame koos partneritega otsustama, kui palju hävitajaid ja kuhu on vaja paigutada. Ja see määrab, kui palju hävitajaid F-16 me tegelikult Ukrainasse relvajõudude kasutamiseks üle anda saame," ütles Ollongren.

Kaitseminister kinnitas samas, et Ukraina personali väljaõpe on juba alanud ja see on väga oluline. Ollongreni sõnul aitab ettevalmistuste algus aru saada, kui kiiresti väljaõpe tegelikkuses toimib.

"Kuna meie hinnangul kulub selleks 6-8 kuud. Aga eks me näeme praktikas paremini. Samuti on oluline teha vahet pilootidel ja muul personalil – tehnilisel ja hoolduspersonalil," jätkas kaitseminister.

"Pean ütlema, et isegi 6-8 kuud on väljaõppeks äärmiselt kiire hinnang. See on palju vähem, kui Hollandi ja teiste riikide piloodid õppisid hävitajatel F-16 lendama ja võitlema," tõdes Ollongren.

ISW: Ukraina väed jätkavad Robotõne ümbruses edusammude tegemist

Rahvusvaheline sõjauuringute keskus (ISW) kirjutab, et Ukraina väed jätkavad Robotõne ümbruses edusammude tegemist. 22. ja 23. augustil avaldatud geolokeeritud videote kohaselt tungisid Ukraina väed Robotõnes edasi. ISW teatel kontrollivad Ukraina väed nüüd suuremat osa asulast. Ukraina väed liiguvad edasi ka Verbove suunal.

Robotõne vabastamine annab Ukraina vägedele rohkem manööverdamisruumi, et alustada pealetungioperatsioone Venemaa teise kaitseliini vastu, mis asub umbes kahe kilomeetri kaugusel.

Vene raketirünnakus Dniprole sai viga vähemalt seitse inimest

Venemaa raketirünnakus Ukraina Dnipro linnale sai kannatada vähemalt seitse inimest, teatas neljapäeval Dnipropetrovski oblasti sõjalise administratsiooni juht Serhi Lõsak.

"Dnipro linnas kärgatasid keset ööd võimsad plahvatused. Vaenlane tabas linna rakettidega," teatas Lõsak.

Seitsmest kannatanust kuus vajas haiglaravi, lisas Lõsak.

Raketirünnakus said kahjustada vee- ja gaasitorustik, kaks elumaja, mitu ärihoonet ning busse ja autosid.

Lõsaki sõnul tulistas õhutõrje ühe raketi alla.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 340 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 259 160 (võrdlus eelmise päevaga + 340);

- tankid 4375 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 8511 (+23);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 5333 (+23);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 723 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 494 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 4344 (+20);

- tiibraketid 1406 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7773 (+28);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 801 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.