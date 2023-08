Kiibifirma Nvidia kahekordistas käivet

USA kiibifirma Nvidia teatas kolmapäeval, et suutis teises kvartalis aastases võrdluses käivet kahekordistada ning firma aktsia kerkis 7,5 protsenti.

Nvidia käibe kasv on seotud tehisintellekti (AI) arenguga. Firma toodab suure võimsusega tehisintellektikiipe. Nvidia liitus hiljuti ka triljoni dollari klubiga. Firma teatas kolmapäeval, et tehisintellekti areng soodustab firma äritegevust oodatust paremini, vahendas The Wall Street Journal.

Nvidia käive oli teises kvartalis 13,5 miljardit dollarit. Aktsia hind tõusis 7,5 protsenti, mis on turuväärtuses umbes 87 miljardit dollarit. Nvidia prognoosib, et kolmandas kvartalis küündib firma käive 16 miljardi dollarini.

Tehisintellekti buum kogub hoogu, kuna firmad ja valitsused üritavad seda tehnoloogiat äris ja igapäevaelus rakendada. Nvidia teatas, et ostis teises kvartalis 3,4 dollari miljardi dollari eest tagasi aktsiaid.

Veel mais teatas Nvidia, et firma teise kvartali käive ulatub 11 miljardi dollarini. Siis kerkis firma aktsia 24 protsenti.

Nvidia äriedu on kaasa toonud tarnehäired. Nvidia ei valmista ise kiipe, firma ärimudel toimib alltöövõtu baasil. Firma teatas, et tarned suurenevad järgmise aasta jooksul igas kvartalis.

USA piiras eelmisel aastal kiipide eksporti Hiinasse. Washingtoni samm mõjutas ka Nvidiat. Firma teatas, et piirangute tõttu vähenes firma rahavoog kuni 400 miljoni dollari võrra.