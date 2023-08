Galerii: Tallinna ringteel avati Kurna kaubanduspark

Kaubanduspargi eripäraks on, et kõik kauplused on eraldi sissepääasuga ning ligipääsetavad otse parklast ning asuvad tänavapinnal – seega saab ostja minna täpselt endale meelepärasesse poodi.

Kurna Pargi rentnikeks on kõrvuti Selveri ja Decathloniga spordikaupade müüjad Sportland ja Nike, lastekaupade müüja Baby City/Toy City; riiete- ja moebändid Sinsay ja Takko, moe- ja sisustuskaupade müüja Pepco ning sisustuskaupade müüja Alan Deko. Samuti on esindatud Apotheka ja Pet City ning Riketsi lillepood.

Kurna Pargi kogu müügipind on 20 000 ruutmeetrit.

Kurna Pargi arhitektuurilahenduse lõi Ühendkuningriigi arhitektuuribüroo TP Bennet koos Arhitektuurinurk OÜ ja arhitekt Veiko Teiniga Eestist. Projekti koguinvesteering ulatub enam kui 30 miljoni euroni.

Kurna Parki arendab VPH Group, kelle Baltimaade arenduste hulka kuuluvad näiteks Saga kaubandus- ja elustiilikeskus Riia IKEA kõrval, Una kaubanduspark Vilniuses, Liepu 81 kaubanduspark Klaipedas ning mitmed muud.