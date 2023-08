Läti president andis Evika Silinale ülesande moodustada valitsus

Läti president Edgars Rinkēvičs usaldas neljapäeval uue valitsuse moodustamise Uue Ühtsuse peaministrikandidaadile Evika Siliņale. Silina on praegu Läti sotsiaalminister.

President Rinkevičs langetas otsuse pärast kõneluste pidamist kõigi parlamendierakondadega. Silina oli ainus kandidaat, kelle erakonnad ametlikult peaministri kohale esitasid, vahendas BNS.

Läti president avaldas pärast Silinaga kohtumist pressikonverentsil veendumust, et too saab selle ülesandega lühikese ajaga hakkama. "Silina kogemused ja teadmised on hea alus toimiva valitsuse moodustamiseks," ütles president.

Edgars Rinkevičsi sõnul veendus ta erakondadega peetud konsultatsioonidel, et Silinal on hea võimalus moodustada võimalikult lai koalitsioon ja saada sellele parlamendi toetus. Evika Silina väljendas presidendiga kohtudes valmisolekut töötada selle nimel, et riigi majanduse, hariduse ja julgeoleku arengu eesmärgid oleksid lähedased konsultatsioonidel arutatutele.

President avaldas lootust, et valitsus saab kokku septembri keskpaigaks.

Varem, konsultatsioonide käigus huvitus Rinkevičs erakondade seisukohtadest eelistatava koalitsioonimudeli, võimalike peaministrikandidaatide kohta ning visioonist pikaajaliste ja kiireloomuliste ülesannete osas, mida valitsus peab lahendama.

President nentis pärast kõnelusi, et võimalikult laia koalitsiooni moodustamisel puuduvad ületamatud poliitilised takistused. Samas tunnistas ta, et ei ole viieparteilise koalitsiooni loomise võimaluse suhtes "naiivne", kuid näeb mitut kolme-nelja erakonna kombinatsiooni.

Läti peaministrikandidaat Evika Silina ja Läti president Edgars Rinkevičs Autor/allikas: Läti presidendi kantselei (CC BY-NC-SA 2.0)

Lai koalitsioon ei ole presidendi sõnul mitte ainult võimalik, vaid ka soovitav, võrreldes mis tahes kolme erakonna koalitsiooniga, kuid see tuleb läbi rääkida. President tunnistas erakondade ideoloogilisi erimeelsusi, kuid leidis, et tundeid tuleb jahutada ja alustada läbirääkimisi puhtalt lehelt.

48-aastane Evika Silina valiti Läti seimi erakonna Uue Ühtsus (Jaunā Vienotība) nimekirjas. Peaministrikandidaat Silina on õppinud Läti Ülikoolis õigusteadust ja kaitsnud Riia Kõrgemas Õiguskõrgkoolis sotsiaalteaduste, rahvusvahelise ja Euroopa õiguse magistrikraadi.

Evika Silina suundus poliitikasse 2011. aastal, kui kandideeris seimi Valdis Zatlersi Reformierakonna nimekirjas. Sama aasta novembris sai temast siseministri õigusnõunik ja 2013. aasta jaanuaris siseministeeriumi parlamendisekretär.

2019. aasta veebruaris lahkus ta siseministeeriumi parlamendisekretäri kohalt, et suunduda tollalse peaministri Krišjānis Karinši parlamendisekretäriks.

Alates 2022. aasta detsembrist on Evika Silina Läti sotsiaalminister. Silina on ka erakonna Uus Ühtsus juhatuses.