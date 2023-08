Tallinna linnavolikogu valis uueks esimeheks Maris Silla

Tallinna linnavolikogu valis neljapäeval volikogu uueks esimeheks sotsiaaldemokraat Maris Silla. Endine juht Jevgeni Ossinovski lahkus ametist, et keskenduda tööle riigikogus sotsiaaldemokraatide fraktsiooni juhina.

Silla poolt andis poolthääle 42 volikogu saadikut.

Sild ütles, et esmalt loodab ta teha head koostööd kõigi poliitiliste jõududega. "Pean eesmärgiks, et nii volikogu saalis kui ka komisjonides toimuvad arutelud oleksid sisukad ja arvestaksid linnaelanike huve," ütles ta.

Sild lisas, et seab oluliseks prioriteediks linnaosakogude rolli suurendamise ja kaasamise linna juhtimisse.

Sild oli seni linnavolikogu rahanduskomisjoni esimees. Sild töötab ka Euroopa Parlamendi saadiku Sven Mikseri nõunikuna ning on varem olnud Kristiine linnaosakogu juht.

Volikogu opositsioon esitas esimehe kandidaadiks Eesti 200 fraktsiooni esimehe Joel Jesse.

Tallinna linnavolikogu esimene aseesimees on Marek Jürgenson (Keskerakond). Samas pole volikogul endiselt teist aseesimeest, sest opositsioonierakonnad ei suuda kokku leppida ühises kandidaadis. Võimuloleva Keskerakonna fraktsiooni esimees Kalle Klandorf on ERR-ile öelnud, et kui kokkulepet ei sünni, võidakse teise aseesimehe koht üldse kaotada.