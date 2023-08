Reede esimene pool tuleb udune, päevaga ilm selgineb

Öö vastu reedet on Eestis mõnel pool vihmahoogudega, pärast keskööd tekib paljudes kohtades udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi.

Hommik on mitmel pool udune, mõnes kohas tibutab vihma. Tuul on muutlik ja nõrk. Sooja on 12 kuni 16 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab nõrka vihma, õhtu poole sadu harveneb. Puhub valdavalt lõunakaare, rannikul briisituul 1 kuni 7 meetrit sekundis, õhtu poole tugevneb saartel kagutuul 4 kuni 10 meetrini sekundis. Sooja on 17 kuni 21 kraadi.

Õhtu on muutliku pilvisusega ja kohati hoovihmaga. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2 kuni 7, saartel kagutuul 4 kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 18 kraadi.

Laupäeva öö ja päev mööduvad üksikute vihmahoogudega, õhtul jõuavad merelt saartele intensiivsemad vihmapilved. Õhumass soojeneb veidi: öösel on sooja 9 kraadist sisemaal 17 kraadini rannikul, päeval 20 kuni 24 kraadi.

Pühapäeval liiguvad vihmapilved üle maa läänest itta ning sadu saadab mõnel pool ka äike, päeva peale sadu harveneb. Öösel on sooja 12 kuni 18, päeval 19 kuni 24 kraadi.

Esmaspäeval võivad jõuda Eestisse üsna ägedad äikesevihmapilved, teisipäeval on sadu harv. Õhk jaheneb veidi.