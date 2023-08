Silina alustab reedel Läti valitsuskõnelusi

Silina kutsus kõnelustele nelja poliitilise jõu esindajad, öeldes, et püüab kokku leppida võimalikult laia koalitsiooni. Poliitikud on juba väljendanud skepsist, kas kõik viis läbirääkimistel osalevat osapoolt suudavad uue valitsuse kokku leppida, sellest ka küsimus, milline erakond või kaks erakonda kõrvale jäävad.

Silina esindaja Ilze Čikule ütles uudisteagentuurile LETA, et kõnelusi on kavas pidada valitsuse raamatukogus. Läbirääkimised Ühisnimekirjaga algasid hommikul kell 9.00, Roheliste ja Talurahva Liiduga algavad kõnelused kell 10.00, Rahvuslaste Ühendusega 12.30, Progressiivsetega 13.30.

Rahvuslaste Ühendus peab uue koalitsiooni moodustamise läbirääkimistel esmatähtsaks julgeolekut, läti keelt ja rahvuse taastootmist, aga ka Vene mõju ja okupatsiooni tagajärgede likvideerimist, ütles Rahvuslaste Ühenduse seimifraktsiooni aseesimees Jurgis Klotinš.

Tema sõnul peab erakond kõige tähtsamaks riigi julgeoleku, eelkõige sisejulgeoleku tugevdamist, toetades piirivalvet, politseid ja tugevdades idapiiri.

Samuti on vaja ellu viia majandusminister Ilze Indriksone pakutud majanduskasvu algatused. Tuleks muuta diferentseeritud mittemaksustatava miinimumi süsteemi, et ettevõtjatel oleks tulusam töötajatele kõrgemat palka maksta.

Samuti pooldab Rahvuslaste Ühendus Venemaa mõju ja Nõukogude okupatsiooni tagajärgede vähendamist, sealhulgas vajadust lõpetada tööandjate esitatav vene keele oskuse nõue, mille all kannatavad Läti noored. Klotinš märkis, et nende Venemaa kodanike suhtes, kes riigikeele eksamile ei registreeru, on vaja ette näha sanktsioonid.