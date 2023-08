Taani kavatseb keelustada koraani ja teiste usuraamatute põletamise

Taani valitsuse vastus hiljutistele koraani koopia põletamistele on keelustada usulistele kogukondadele oluliste objektide ebakohane kohtlemine. Sellest teatasid reedel pressikonverentsil Taani justiitsminister Peter Hummelgaard ühes välisministri Lars Løkke Rasmusseni ja majandusminisri Jakob Ellemann-Jenseniga, vahendas Taani TV2.

Peter Hummelgaard ütles pressikonverentsil ajakirjanikele, et usuliste sümbolobjektide solvav kohtlemine ei oma mingit muud eesmärki kui lõhestada ühiskonda ja tekitada viha. Hummelgaardi sõnul kahjustavad sellised intsidendid Taanit ja Taani huve ning ohustab taanlasi ka välismaal ning riigi sees.

Peter Hummelgaard rõhutas, et koraani koopiate põletamise tõttu on Taanis suurenenud ka terrorioht.

Konkreetselt kavatseb Taani valitsus lisada täiendava sätte riigi kriminaalkoodeksisse, mille kohaselt ei tohiks Taanis keegi usuliselt tähtsat objekti ebasobivalt kohelda kui selle tegevuse eesmärgiks on seda akti laialt levitada. See tähendaks, et edaspidi oleks peale koraani koopia avaliku põletamise keelatud ka juutidele olulise toora ja kristlaste piibli ebasobiv kohtlemine.

Peter Hummelgaard meenutas, et Taanis on juba varem kehtinud välisriikide lippude solvamine ning see keeld eksisteerib samuti välis- ja julgeolekupoliitika kaalutlustel. Hummelgaard samas rõhutas, et satiirilised joonistused ei lähe keelu alla .

TV2 juhtis tähelepanu, et kolm ajakirjanike küsimustele vastanud Taani poliitikut ei suutnud täpselt nende ees sõnastada, et mis on "ebasobiva kohtlemise" piiriks. Samas toodi näidetena, et keelatud oleks ka pühaks peetud objekti jalgade alla tallamine või põletamine. Samas lõpliku piiri paneb paika Taani kohtusüsteem ja protestijate leidlikkus.

Taani justiitsminister rõhutas, et paljudes islamiriikides levinud naiste peakatte põletamine on ka edaspidi Taanis lubatud. Seda võib näiteks teha kui toimub toetusaktsioon Iraani naiste toetuseks.