USA ja Indoneesia: Hiinal pole õigust nõudmaks enesele Lõuna-Hiina merd

Ameerika Ühendriikide kaitseminister Lloyd Austin kinnitas ühes Indoneesia kaitseministri Prabowo Subiantoga, et Hiina Rahvavabariigi ulatuslikud territoriaalsed nõudmised Lõuna-Hiina merel ei ole kooskõlas rahvusvahelise õigusega ÜRO mereseaduse konventsiooni järgi. Sellest teatas USA kaitseministeerium.

Samuti mõistsid mõlemad kaitseministrid ühiselt hukka Venemaa sõjalise agressiooni Ukraina vastu, viidates selle puhul 2022. aasta märtsi ÜRO Peaassamblee resolutsioonile. Kuigi Indoneesia kaitseministeeriumi avaldus oli üldiselt samas sõnastuses USA omaga, siis seal ei mainitud ei Lõuna-Hiina merd ega Vene-Ukraina sõda.

Hiljuti ühinesid Lõuna-Korea ja India USA, Jaapani ja Euroopa riikidega toetades Lõuna-Hiina mere merepiiri vaidluses Indoneesiat Hiina vastu. Hiina kasutas hiljuti ühe Filipiini tarnelaeva vastu veekahjurit, mis tekitas üleilmse pahameelelaine, vahendas Nikkei Asia.

Hiina nõuab endale Lõuna-Hiina merel territooriumi, mis kattub samal ajal Indoneesia, Malaisia, Brunei, Filipiinide ja Vietnami majandusvetega.

Indoneesial on tihedad suhted nii lääneriikide kui Hiinaga

Veel hiljuti arvati, et Indoneesia on üks mitmest riigist, kes võetakse vastu laiendatud BRICS riikide klubisse, kirjutas Jakarta Globe veel 23. augustil. Indoneesia valitsus pole neid väiteid ei kinnitanud ega ümber lükanud. Indoneesia BRICS-ga siiski ei liitunud ning selle mittekutsumise põhjused pole teada.

Lehes Jakarta Globe toodi esile, et Indoneesia jaoks oleks BRICS klubiga keeruline liituda kui see on muutumas lääneriikide vastu suunatud koosluseks, kuna Indoneesial on üha tihedam kaitsealana koostöö lääneriikidega.

Teisipäeval sõlmis Indoneesia valitsus memorandumi, mille kohaselt ostetakse USA lennukitootjalt Boeing 24 F-15EX hävituslennukit. Eelmisel aastal sõlmis Indoneesia valitsus lepingu 42 Prantsuse päritolu Rafale hävituslennuki ostmiseks.

Hiina on samas jätkuvalt üks Indoneesia suurimaid kaubanduspartnereid ning hiinlased in tugevalt investeerinud kaevandustesse, energiasektorisse ja transpordisektorisse.

Kagu-Aasias mitmel saarel paiknev Indoneesia on elanikkonnalt maailma suuruselt neljas riik ning suuruselt kolmas demokraatlik riik maailmas. Indoneesia on Freedom House hinnangul osaliselt vaba ühiskond, kus toimuvad vabad ja õiglased valimised.