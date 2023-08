USA-s kukkus alla F/A-18 hävituslennuk

USA-s kukkus treeninglennu ajal alla USA merejalaväe (United States Marine Corps) hävituslennuk F/A-18. Lennuk kukkus alla San Diego lähistel California osariigis reede hommikul. Seal asub merejalaväelaste baas nimega Miramar. Lennuk kukkus alla õppelennu käigus, vahendas ABC News.

USMC says F-18 Hornet has crashed in California. https://t.co/l5cumWfpU6