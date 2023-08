Föderaalreservi juht: intressimäärad tõusevad USA-s veelgi kui vaja

Ameerika Ühendriikide keskpanga ehk Föderaalreservi juht Jerome Powell ütles, et Föderaalreserv on valmis tõstma riigis intressimäärasid tulevikus uuesti kui seda peaks vaja minema. Powelli sõnul tuleb hoida laenu võtmise kulud kõrgel kuniks inflatsioon taandub sihttasemeni kaks protsenti, vahendas Bloomberg.

Jerome Powell samas viitas, et Föderaalreserv võib hoida intressimäärade taseme septembrikuus toimuva kohtumise raames stabiilsena. Powell ütles, et arvestades seniseid otsuseid on Föderaalreserv olukorras, kus saab hinnata sisse tulevaid andmeid ja kujunevaid trende ja riske.

Bloomberg hindas, et Föderaalreserv on võtmas käsile ettevaatlikuma ja samm-sammulisema lähenemise, mille käigus püütakse leida tasakaal inflatsiooni alla toomise eesmärgi ja võimaliku kõrgetest intressimääradest tingitud majanduslanguse vahel.

Federal Reserve Chair Jerome Powell signaled the US central bank is prepared to raise interest rates further if needed and keep borrowing costs high until inflation is on a convincing path toward the Fed's 2% target https://t.co/CZfNbQTNVU pic.twitter.com/I736ggIVOG