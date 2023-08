Haapsalus esietendus 19. Valge Daami teemal uuslavastus

Reede hilisõhtul esietendus Haapsalu piiskopilinnuses Valge Daami legendi teemaline uus suvelavastus "Maila". See on lugu armastusest ja õiglusest ning vabadus- ja võimuihast.

Karel Rahu kirjutatud näidendis, mille lavastab Kai Tarmula, on linnuse väed talupoegade ülestõusu maha surunud ja Haapsalu foogti poeg Jonathan surmanud Ridala vanema poja Madise. Madise õde Maila otsustab ülekohtule vastu hakata. Samal ajal on Jonathan hakanud tõsiselt kõhklema, kas eestlaste kohtlemine on õiglane.

"Kuigi tegemist on traditsioonilise lõpuga looga, siis selles on väga palju ägedaid karaktereid, huvitavaid inimsuhteid. Karel on sisse kirjutanud väga palju allteksti, mis puudutab võimu, võimuiha ja loomulikult ilusaid tundeid, mis põimuvad visuaali ja muusikaga," rääkis lavastaja Kai Tarmula.

Osa publikuni jõudvast loost jutustatakse toomkiriku seinale kuvatud filmilõikudes, mille autoriteks on Peeter Särg ja Anti Rannus. Särg tegi Anneli Akna sõnadele ka lavastuse muusika.

Suvelavastus sündis kogukonnaprojektina. Nii teose autorid kui ka näitetrupp on kas Haapsalust pärit või muul moel linnaga lähemalt seotud.

"Minu meelest see on väga tore, sest see annab kuidagi teistsuguse tunde kogu lavastusele ning on parem võib-olla koostööd teha, saame teineteisest paremini aru ja on meeldiv atmosfäär," ütles Maila osatäitja Anastasia Nevski.

"Maila" on 19. Valge Daami teemaline uuslavastus. Seda mängitakse Haapsalu piiskopilinnuses veel ka laupäeva ja pühapäeva õhtul.