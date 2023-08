Kanada koka müüdud mürk võis tappa 88 britti

Suurbritannia riiklik kuritegevuse uurimisega tegelev agentuur (National Crime Agency - NCA) püüab teha selgeks, kas Kanada kokk Kenneth Law on seotud 88 inimese hukkumisega Ühendkuningriigis.

Aprillis sai NCA luureinfot, mis viitas, et suur hulk inimesi Suurbritannias võis osta enese tapmiseks mürki Kanada päritolu veebilehe kaudu. See tuli ilmsiks kui Law jäi vahele surmava mürgi tarnimisega enesetapuriskiga inimestele Kanada veebilehe kaudu.

Interpoli nimekirja kohaselt oli Kenneth Law klientideks 232 britti. Hiljem selgus, et nendest inimestest 88 hukkus, vahendas The Guardian.

Kenneth Law on endine lennundusinsener, kes töötas hiljem tippkokana. Law vahistati Kanadas maikuus süüdistatuna kas enesetapule nõustamises või sellele kaasa aitamises. Law vahistati peale seda kui ta tunnistas enda ametit varjanud ajakirjanikule, et tema veebi kaudu müüdud mürgi tõttu on surnud "palju, palju, palju, palju" inimesi.

Kenneth Law'd süüdistatakse rohkem kui 1200 enesetapukomplekti müügis inimestele rohkem kui 40 riigis. Juhul kui Law vastu esitatakse Suurbritannias süüdistus, siis võivad Kanada võimud ta Ühendkuningriigile välja anda. Suurbritannias võib enesetapule abistamise eest oodata kuni 14 aasta pikkune vabadusekaotus.

Suurbritannias on ebaseaduslik nii eutanaasia kui ka abistatud enesetapp. Aktiivne vabatahtlik eutanaasia on Euroopas seaduslik Hollandis, Belgias, Luksemburgis, Portugalis ja Hispaanias. Samuti on see seaduslik Kanadas.