Bolt katsetab Poolas ja Rootsis salongiheli salvestamist

Bolt plaanib Poolas hakata võimaldama nii reisjatel kui ka juhil sõidu ajal salvestada autokabiini heli. Seda ilma suusõnaliselt teisi autos viibijaid teavitamata. Salvestuse saab käivitada teenuse telefoniäpist. Uue lahenduse katsetusega plaanib Bolt alustada esmaspäeval neljas Poola linnas, kirjutas Poola ajaleht Rzeczspospolita.

Bolti kommunikatsiooninõunik Katriin Loorents kinnitas ERR-ile saadetud kirjalikus vastuses, et selline plaan on nii Poolas kui Rootsis. Eestisse ega mujale seda praegu laiendada plaanis pole.

"Helisalvestused aitavad Boltil lahendada nii juhtide kui ka klientide tõstatatud olukordi kiiremini," selgitas Loorents. Helisalvestused jäävad krüpteeritud failina salvestaja telefoni ning neid saab firma klienditeenindusega jagada ööpäeva jooksul. 24 tunni möödumisel kustub salvestus automaatselt.

Äpi avamisel teavitatakse nii juhti kui reisijaid, et autos toimuvat suhtlust on võimalik salvestada, lisas Bolti kommunikatsiooninõunik.

Poola ajaleht nimetas lahendust vastuoluliseks. Ühelt poolt võivad taksosõidu helisalvestused olla kasulikud tõendid – ajaleht viitab, et Poola taksodes on toimunud kallaletunge ning vägistamisi. Teisalt võib see aga riivata inimeste privaatsust, lisas leht. Samas selgitas üks kohalik, et Poolas pole vestluse, milles sa ise osaled, salvestamine keelatud.

Eestis seevastu on vaja vestluse salvestamiseks saada teiste osapoolte nõusolek, rõhutas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna karistusõiguse osakonna kriminoloogia professor Jaan Ginter.

"Meie kõne ja meie kujutised on meie isikuandmed. Me oleme asunud isikuandmeid palju rohkem kaitsma, selle taga on Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR - toim.) ja sealt tulenevalt, et kellegi isikuandmete töötlemiseks peab olema teise isiku nõusolek. See, kui ma need sinna üles lindistan, on isikuandmete töötlemine," rääkis Ginter.

Samas ei pruugi see tähendada, et iga kord peaks suusõnaliselt seda nõusolekut küsima.

"Ei ole välistatud, et Bolti üldtingimustesse pannakse, et igaüks, kes hakkab seda äppi kasutama, annab sellega ka õiguse oma kõnet salvestada," märkis professor. Seda peab siiski Ginter ebatõenäoliseks.

Erinev õigusruum on ka üks põhjus miks Bolt helisalvestamist Eestis ei luba. Ootused ja õigusruumid on riigiti erinevad, põhjendas Loorents.