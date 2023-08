Eesti 200 viskas Paasi ja Kaup-Lapõnini erakonnast välja

"Võin öelda, et need kaks inimest enam ei jätka erakonnas," ütles Eesti 200 juhatuse liige Aleksei Jašin laupäeval ERR-ile.

Mitu muud erakonna juhatuse liiget ütlesid ERR-ile, et ei saa teemat veel kommenteerida, kuna erakonnasisesed protseduurid ei ole lõpule viidud.

Kaup-Lapõnin ütles ERR-ile, et tema ja Paasi küsimust reedel juhatuses arutati, aga temale ei ole veel otsusest teatatud.

Sel nädalal lekkisid meediasse teated Eesti 200 sisetülist, ning sellest, et erakonna esimees Lauri Hussar andis Liina Normetile, Kadri Paasile ja Karin Kaup-Lapõninile esmaspäevani aega otsustada, kas nad tahavad erakonnas jätkata, kuna on kahjustanud erakonna mainet. Normet teataski esmaspäeval, et lahkub Eesti 200-st, kuid Paas ja Kaup-Lapõnin ei teinud lahkumise otsust.

Erakonna juhtkonnaga konflikti sattunud kolmik süüdistab Hussarit diktaatorlikus juhtimises ning erakonna juhte laiemalt hälbimises Eesti 200 algsetest väärtustest.