Sõrves krooniti Torgu kuningaks Kristjan I

Aasta tagasi valiti Kristjan I uueks Torgu kuningriigi kuningaks pärast tema isa Kirill I, ehk Kirill Teiteri lahkumist. Torgu kuningriik moodustati 1992. aastal pärast seda, kui Eesti riigi iseseisvuse taastamisel unustati ära kunagise Torgu valla taastamine. Sõrulased moodustasid siis Sõrves protestiks Torgu kuningriigi. Tänasel kroonimistseremoonial osales enam kui paarsada inimest ja Kristjan I ütles pärast tseremooniat Margus Mullale, et huvi Torgu kuninga vastu on lausa rahvusvaheline ja suhted Torgu kuningriigi ja Eesti vabariigi vahel on head!