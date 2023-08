WSJ: kompartei poliitika takistab Hiina majanduse arengut

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et kommunistliku partei ideoloogia juhib Hiina majanduspoliitikat ning see takistab nüüd Pekingil riigi majandust elavdada.

Majandusteadlased ja investorid kutsuvad Pekingit üles elavdama riigi majandust. Lääne ökonomistid leiavad, et Hiina peaks eeskuju võtma USA-st ja kiirendama üleminekut tarbijapõhisele majandusele. See muudaks Hiina majanduskasvu pikemas perspektiiviks elujõulisemaks, vahendas The Wall Street Journal.

"Kompartei juht Xi Jinping ideoloogiliste kaalutluste tõttu ei toeta sellist tarbimisel põhinevat majanduskasvu," ütlesid asjaga kursis olevad inimesed.

"Xi usub, et Peking peab kinni pidama rangest fiskaaldistsipliinist. See muudab stiimulite poliitika, mida ajavad USA ja Euroopa, vähem tõenäolisemaks," lisasid asjaga kursis olevad inimesed.

Murepilved Hiina majanduse kohal muutuvad aga järjest tumedamaks. Tootmisaktiivsus väheneb, eksport väheneb, kinnisvara kaotab väärtust, riigi majandust võib oodata ees deflatsioon. Riigis kasvab samal ajal kiiresti noorte tööpuudus.

Xi andis 16. augustil märku, et Peking ei hakka järgima läänelikku majandusmudelit. Ta kutsus üles kannatlikkusele ja leidis, et tuleb vältida lääne kasvumudeli järgmist. Xi kommentaarid avaldas kompartei peamine väljaanne Qiushi.

Xi pidas kõne juba veebruaris. Allikate teatel oli kommentaaride avaldamise ajastus tahtlik, kuna hiljuti selgus, et Hiina majandus nõrgeneb. Juhtkond üritas nii vaigistada üleskutseid, mis kutsuvad Pekingit üles majandust elavdama. Veel üks kompartei väljaanne avaldas artikli, mis kritiseeris tarbijate toetamist.

"Kuigi sellised meetmed võiksid mingil määral tarbimist toetada, on selle hind liiga suur ja Hiina puhul pole seda võimalik teostada," seisab artiklis.

Mõned majandusteadlased märgivad, et Peking keeldus alguses loobumast ka karmist koroonapoliitikast. Seetõttu võib kompartei lõpuks toetada suuremaid stiimuleid, kui ohtu võib sattuda riigi majanduskasvu eesmärk. Seetõttu võib valitsus rohkem kulutada raha taristule.

Peking tahab, et valitsus mängiks majanduskasvu edendamisel keskset rolli. Hiina võib toetada kiipide ja tehisintellekti arendamist, sest need sektorid toetavad kompartei eesmärke.

Peking aga ei taha panustada tarbimise suurendamisele. Hiina ametnikud ei toeta muudatust, mis julgustab inimesi vähem säästma ja rohkem kulutama.

"Põhiline vastumeelsus on seotud ideoloogiaga, Xi Jinping on korduvalt öelnud, et Hiina ei tohi luua läänelikku heaoluriiki," ütles Maailmapanga endine tippjuht Bert Hofman.

Xi Jinping elas kultuurirevolutsiooni ajal tagasihoidlikes tingimustes ja tegi siis rasket füüsilist tööd. Allikate teatel leiab Xi, et inimesed peavad elama kasinalt ja see toob kaasa õitsengu, vahendas The Wall Street Journal.

"Hiinlaste sõnum on, et lääne laadne eluviis soodustab laiskust," ütles üks asjaga kursis olev inimene.