Prantsusmaa keelab koolides mosleminaiste riietuseseme kandmise

Prantsusmaa keelab riiklikes koolides käivatel õpilastel kanda pikka maani ulatuvat hõlsti abaya't. See on traditsiooniline islami riietusese, mida kannavad mõned mosleminaised.

Abaya kandmise keelu tegi teatavaks Prantsusmaa haridusminister Gabriel Attal. Prantsusmaa president nimetas oma kauaaegse toetaja Attali haridusministriks selle suve alguses, vahendas Yle.

"Abaya kandmine koolis ei ole enam võimalik. Annan koolijuhtidele selged riiklikud juhised," ütles Gabriel Attal.

Abaya on rõivaese, mis katab kogu keha, jättes nähtavale ainult näo, peopesad ja jalad.

Prantsusmaal on üle keha katvate Abayade kandmise üle vaieldud juba mitu aastat. Pearättide kandmine on juba keelatud. Abaya kandmise keeldu nõuavad parempoolsed erakonnad. Vasakpoolsed leiavad, et selline keeld rikub kodanikuvabadusi.

Prantsusmaal on kooliharidus ja religioon seadusega eraldatud.

"Sekularism tähendab vabadust olla kooli kaudu vaba. Kui sisenete klassiruumi, ei tohiks õpilaste usulisi tõekspidamisi teada saada nendele otsa vaadates," ütles Attal.

2004. aastal keelustas Prantsusmaa koolides selliste riiete või sümbolite kandmise, millega õpilased said näidata oma religioosset kuuluvust.

Abaya kandmine pole seni olnud otseselt keelatud. Prantsusmaa moslemite ühendus väidab, et see riietusese pole religioosne tunnusmärk.

Õpetajate ametiühingu juht Bruno Bobkiewicz tervitas Atalli poolt kehtestatud uut keeldu. Ka parempoolse vabariiklaste partei juht Eric Ciotto tervitas keeldu, vahendas Deutsche Welle.

Vasakpoolne poliitik Clementine Autain kritiseeris valitsuse otsust. Tema sõnul on selline keeld põhiseaduse vastane ja on vastuolus Prantsusmaa ilmalike väärtustega.