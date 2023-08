Soome tahab riigieelarve kavaga kärpida hariduskulusid ja toetusi

Soome järgmise aasta riigieelarve on rahandusministeeriumi ettepaneku kohaselt 10,1 miljardi euroga defitsiidis ehk selles mahus tuleb võtta laenu. Eelarve ettepaneku kohaselt tuleb kulusid haridusele kärpida, kuid samas investeeringuid haridusvaldkonda suurendada. Plaanis on kärpida ka sotsiaaltoetusi.

Soome rahandusministeerium avaldas esmaspäeval järgmise aasta riigieelarve ettepaneku, millega saab tutvuda (soome keeles) siin. Riigieelarve kogukulud on hinnanguliselt 87,2 miljardit eurot ühes defitsiidiga 10,1 miljardit eurot. Riigieelarve tuludeks prognoositakse 77 miljardit eurot, vahendas Soome rahvusringhääling Yle.

Kõrvutuseks Eesti 2023. aasta riigieelarve tuludeks prognoositi eelarve seaduse vastuvõtmise hetkel ligikaudu 15,6 miljardit eurot ning kuludeks 16,8 miljardit eurot.

Haridussektor saab samal ajal raha juurde ja kärpeid

Soome rahandusministeeriumi kava kohaselt tuleks kärpida 130 miljoni euro ulatuses riigi toetusi eelkoolidele ja põhiharidusele ning samuti ka alghariduse tegevuskulusid. Samas lisatakse pea 50 miljonit põhihariduse, alushariduse ja vabade kunstide kuluridadele.

Lisaks suurendatakse Soome ülikoolide riigipoolset rahastust ligi 150 miljoni euro võrra. Ligi 60 miljoni euro võrra suurendatakse ka Soome Akadeemia teadusrahastust. Kutseharidusele ja gümnaasiumiharidusele lisatakse ligi 100 miljonit eurot. Peale selle tõstetakse õppetoetuste mahtu ligi 80 miljoni euro võrra.

Soome teadusrahastus jääb samas täielikult ilma hasartmängusektori tuludest. Sellest tulenev kärbe on 75 miljonit eurot. Soome töö- ja majandusministeerium soovib teaduse- arenduse- ja innovatsioonitegevuse toetamiseks lisada rohkem kui 50 miljonit eurot.

Soome lõpetab kliimafondi investeeringud

Eelarve ettepaneku kohaselt lõpetatakse täielikult investeeringud Soome kliimafondi. See kärbe on 100 miljoni euro mahus. Soome keskkonna ja looduse kaitseks eraldati 70 miljonit eurot, mis on ligikaudu 36 protsenti eelmisel aastal sama kulurea eraldisest.

Pea 100 miljonit eurot eraldatakse Soome töö- ja majandusministeeriumi energiatoetuste tarbeks. Ligikaudu 170 miljoni euro võrra suurendatakse ka taastuvenergia tootmise toetust.

Pagulaste ja asüülitaotlejate toetusi kärbitakse

Riigieelarve ettepaneku kohaselt kärbitakse pea 50 miljonit eurot pagulaste ja asüülitaotlejate vastuvõtmise kuludest. See tähendab ligi 14-protsendilist kärbet võrrelduna 2023. aasta riigieelarvega. Samas suurendatakse riiklikku toetuse mahtu lõimumise soodustamiseks rohkem kui saja miljoni euro võrra.

Soomes kärbitakse sotsiaaltoetusi

Eelarveettepanekuga tahetakse kärpida ka majutustoetust 15 miljoni euro võrra. Ligikaudu 180 miljonit eurot kärbitakse töötukindlustusest ja 160 miljonit päevaraha toetusest. Samas lisatakse seitse miljonit toimetulekutoetusteks.

Toetust sportimisele suurendatakse

Rohkem kui 45 miljonit eurot on kavas eraldada füüsiliste tegevuste ja spordi propageerimiseks. Samas ligi 60 miljonit eurot kärbitakse liikumisharrastuse ja spordi edendamise kulurealt.

Toetus kunstile kasvab

Soome rahandusministeeriumi ettepaneku kohaselt suurendatakse toetust kunsti ja kultuuri edendamiseks pea 75 miljonit eurot. Toetus riiklikele kunstiasutustele kasvab pea 65 miljoni euro võrra. Samas ei saa kunstid enam raha hasartmängusektorist. See tähendab kärbet ligikaudu 180 miljoni euro mahus.

Politsei eelarve kasvab

Soome politseijõudude eelarve tõuseb järgmisel aastal üle ühe miljardi euro. See tähendab pea 90 miljoni euro suurust kasvu võrrelduna eelmise aasta eelarvega.

Välisministeeriumi arenguabi toetusi kärbitakse

Pea 85 miljonit eurot kärbitakse Soome välisministeeriumi tegeliku arenguabi koostöö realt. Samas on kavas rahaeraldis Ukrainale 60 miljoni euro väärtuses. Rahvusvahelisest arengukoostööst kärbitakse ligi 90 miljonit eurot, mis on 10 protsenti vähem kui 2023. aastal.

Tervishoiusektori rahaeraldis kasvab

Eelarve ettepaneku kohaselt kasvatatakse rahaeraldist sotsiaal- ja tervishoiusektorisse. Samuti tõstetakse rahaeraldise mahtu hoolekandepiirkondadele ja Helsingi ülikooli haiglale nelja miljardi euro võrra. See on 19 protsenti suurem summa kui 2023. aastal.

Business Finlandi kogu eelarve kärbitakse

Soome kapitaliinvesteeringud ettevõttesse Business Finland Venture Capital lõpetatakse täielikult. Kärbe on 110 miljoni euro mahus. Ettevõte tegeleb Soome kapitaliinvesteeringute turuga jätkusuutlikul ja vastutustundlikul viisil.

Rahandusministeeriumi ettepanek pole lõplik riigieelarve

Soome rahandusministeeriumi ettepanek on alles veel ettepanek riigieelarveks ehk mitte lõplik eelarve. Rahandusministeerium peab iga ministeeriumiga eraldiseisvaid eelarvekõnelusi 5. ja 6. septembril. Soome valitsus arutab eelarve ettepanekut 19. ja 20. septembril. Lõpliku riigieelarve otsuse võtab vastu Soome parlament Eduskunta.