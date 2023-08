Kell 21.40 "Ukraina stuudios" Saks ja Šlabovitš

Kindral Valeri Zalužnõi hinnangul on Ukraina armee läbimurde äärel. Kas viimased uudised rindelt kinnitavad seda ja kuidas mõjutab sõjategevust Wagneri eraarmee tippude hukkumine? Neid teemasid analüüsib julgeolekuekspert Rainer Saks, kellelt saatejuht Epp Ehand uurib ka seda, kes on Jevgeni Prigožini eralennuki allatulistamise taga ja kuidas see mõjutab Venemaa sisepoliitikat.

Ukraina droonisõja tagamaadest ja rünnakutest Moskvale räägib Eesti diviisi mehitamata õhuründe patarei ülem major Andrei Šlabovitš.

"Ukraina stuudio" algab ETV-s kell 21.40.