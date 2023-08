Barclay perekond tahab Telegraphi tagasi saada Lähis-Ida rahaga

Briti lehe The Daily Telegraph endised omanikud on saanud Lähis-Ida investoritelt raha, et pakkuda Lloyds Banking Groupile 500 miljonit naela lehe tagasi ostmiseks. Pank sai lehe endale finantsvaidluse tagajärjel.

Barclay perekond tahab tagasi osta tuntud Briti konservatiivse ajalehe The Daily Telegraph. Selle tarbeks on nad saanud sadade miljonite naelade ulatuses rahastuse Lähis-Ida investoritelt, teatas Sky News.

Praegu kuulub ajaleht tuntud Suurbritannia pangale - Lloyds Banking Group. Barclay perekonna ja panga vahel oli enne seda aastaid kestev finantsvaidlus, kuna lehe emafirma Press Acquisitions on aastatega võtnud pangalt mitmeid laene.

London City allikate sõnul on see pakkumine kõige uuem ja rahakam mitmest järjestikusest pakkumisest, mille Barclay perekond on pangale teinud. Pank võttis ajalehele juunikuus enda kontrolli alla.

Finantssektori allikate sõnul leppis Barclay perekond sel nädalal Abu Dhabis paiknevate Lähis-Ida investoritega kokku ettepanekus osta tagasi perekonna võlg 500 kuni 600 miljoni naela väärtuses. See oleks võetud laenu algse väärtusega võrreldes suur allahindlus.

Lloyds Banking Group lükkas väidetavalt Barclay perekonna pakkumise tagasi ning kavatseb ajalehe oksjonile panna. Koos lehega on pakkumisel selle sõsarleht The Sunday Telegraph ja samasse gruppi kuuluv ajakiri The Spectator. Ametliku müügiprotsessiga hakkab sügisel tegelema Goldman Sachs.

Barclay perekond omandas The Telegraph ajalehe 2004. aastal. Ühe allika sõnul on Barclay perekond veendunud, et nende ettepanek Lloydsi võla ostmiseks pakuks pangale nö puhta lahenduse, mis väldiks regulatoorseid probleeme, mis võivad tekkida kui The Telegraphi ostab ära mõni teine meediagrupp.