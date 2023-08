Suurbritannia lennujuhtimissüsteemi vead häirivad lennuliiklust

Suurbritannia lennujuhtimissüsteemi tabanud tehniline viga põhjustab lendude hilinemist ja ärajäämist. Turvakaalutlustel on lennuliiklust kogu riigis piiratud.

Pole avaldatud, milles viga täpsemalt seisneb ega ole ka teatatud, palju selle parandamiseks aega kulub.

Viga on suure segaduse põhjustanud Inglismaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal, kus on esmaspäeval riigipüha ja lennureisijate hulk seetõttu tavapärasest suurem. Ka Londoni suurimate lennujaamade, Heathrow ja Gatwicki töö on häiritud.

"Juhtus see, et automaatsüsteemid ütlesid üles ja seepärast tuleb kõik toimingud läbi viia käsitsi, mis võtab rohkem aega. Insenerid uurivad juhtumit parasjagu, et selgitada välja probleemi põhjus ja ka parandamise võimalused. Nad töötavad väga pingeliselt," ütles Ühendkuningriigi siseminister Suella Braverman.