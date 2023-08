Teisipäeva tuleb ilm rahulik ja suurema sajuta

Augusti viimane nädal möödub vihmaselt, teisipäev on muutliku pilvisusega ning sooja on kuni 22 kraadi.

Eestisse saju toonud madalrõhkkond liigub öösel edasi üle Soome põhja suunas. Selle järel saabub lõuna poolt kõrgrõhuala, mis pilvede arengut kärbib. Tuule nõrgenedes tekib aga öösel mõnes kohas udu. Päev tuleb üksikutes kohtades vihmasabinatega ja nõrga tuulega, alles õhtul annab Liivi lahe ümbruses itta pöörduv tuul märku uue madalrõhkkonna saabumisest lõuna suunalt.

Öö vastu teisipäeva on Eestis muutliku pilvisusega. Kohati sajab veidi vihma. Pärast keskööd on mõnel pool udu. Puhub lääne- ja edelatuul 5-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 18 m/s, pärast keskööd tuul nõrgeneb. Sooja on 8 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi.

Teisipäeva hommik on muutliku pilvisusega ja olulise sajuta. Mõnel pool võib olla udu. Puhub valdavalt edelatuul 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Sooja on 10 kuni 14, rannikul kuni 18 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Kohati sabistab vihma. Puhub valdavalt edelatuul 3-9, pärastlõunal muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 18 kuni 22 kraadi.

Õhtu on muutliku pilvisusega ja peamiselt sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, Liivi lahel pöördub kagusse ja itta ning ulatub 5-9 m/s. Sooja on 15 kuni 20 kraadi.

Kolmapäeval liiguvad uued hoovihmapilved üle Eesti lõunast põhja. Sadu on kohati tugev ja äikeseoht on suur. Tuul on tugevam saarte piirkonnas. Öösel on sooja 10-16, päeval 20-24, lõunas kuni 27 kraadi.

Neljapäev toob sajule lisa. Öösel on sooja 15-19, päeval 18-23 kraadi. Reedel on sadu harv ja õhk mõõdukalt soe. Laupäev võib tuua sadu rohkem ja sooja vähem.