Ukraina peastaap teatas edenemisest Verbove suunal Lõuna-Ukrainas

Oluline teisipäeval, 29. augustil kell 09.01:

- Ukraina peastaap teatas edenemisest Novodanõlivka-Verbove suunal;

- Kaitseminister Reznikov: mobilisatsiooni tase jääb lähikuudel samaks;

- Brigaadikindral Tarnavski: Vene väed kaotasid Tauria suunal 300 sõdurit;

- Vene kaitseministeerium teatas Ukraina droonirünnaku tõrjumisest Tula ja Belgorodi oblastis;

- Briti luurehinnang: väeteenistus Venemaal on muutunud üha tulusamaks;

- ISW: Vene väed ei suuda sõdurite puudujäägi tõttu pealetungile minna;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 530 sõdurit, 14 tanki ja 25 suurtükisüsteemi.

Ukraina peastaap teatas edenemisest Novodanõlivka-Verbove suunal

Ukraina kaitsejõudude peastaabi teatel saavutasid Ukraina relvajõud edu Novodanilivka-Verbove suunal Zaporižžja oblastis. Verbove asub hiljuti vabastatud Robotõnest ida suunas.

Peastaabi väitel on Ukraina väed kindlustanud end nendel uutel positsioonidel. Bahmuti suunal jätkavad Ukraina väed pealetungitegevusi linnast lõuna pool.

Vene väed tegid samas Ukraina peastaabi sõnul edutuid ründetegevusi Donetski oblastis Avdijivka ja Marijinka suunal. Samuti hoiavad Ukraina üksused kaitset Kupjanski, Lõmani ja Bahmuti suunal.

Venemaa rünnakutes Donetski oblastile hukkus viis inimest

Donetski oblasti sõjalise administratsiooni ülema Pavlo Kõrõlenko sõnul hukkus viimase ööpäevaga Venemaa rünnakutes viis inimest ning veel neli sai viga.

Reznikov: mobilisatsiooni tase jääb lähikuudel samaks

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles, et Ukraina ei suurenda lähikuudel tõenäoliselt relvajõududesse mobiliseerimise taset. Reznikov rõhutas, et Ukraina relvajõudude üksuseid rindel tuleb roteerida, kuid olukord sellega pole kriitiline, vahendas BBC venekeelne teenistus.

Ukraina ülemraada kaitsekomisjoni esimees Fjodor Venislavskõ arvas esmaspäeval Reznikovile sarnaselt, et praegu pole veel täidetud eeltingimused sõjateenistuskohuslaste arvu suurendamiseks. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles hiljuti, et relvajõud palusid talt mobilisatsiooni määra suurendada.

Ukraina võimud on ärgitanud inimesi uuendama oma isiklikku infot territoriaalsetes värbamiskeskustes ning olema valmis liituma armeega.

Tarnavski: Tauria suunal kaotasid Vene väed 300 sõdurit

Ukraina Tauria grupi vägede ülem brigaadikindral Oleksandr Tarnavski teatas, et Venemaa kaotas viimase ööpäeva jooksul 293 sõdurit. Nendest 50 hukkus ja 243 sai haavata. Lisaks hävitati Tarnavski sõnul 50 ühikut Vene sõjatehnikat, sh üheksa suurtükisüsteemi. Lisaks sellele hävitati viis laskemoonaladu ning üks juhtimispunkt. Neid väiteid pole võimalik sõltumatult kinnitada.

Tauria on ajalooline piirkond, mis hõlmas endas eri perioodidel Lõuna-Ukrainat kui ka Lõuna-Ukrainat ja Krimmi poolsaart.

Venemaa teatas droonirünnaku tõrjumisest Tula ja Belgorodi oblastis

Vene kaitseministeeriumi väitel tõrjuti teisipäeva hommikul Ukraina droonirünnak Tula oblastis. Väidetavalt hävitati droonid Vene õhutõrje poolt. Vene kaitseministeerium väitis varem, et öösel tulistas Vene õhutõrje Belgorodi oblastis alla Ukraina drooni. Neid väiteid pole võimalik sõltumatult kinnitada.

Ukraina evakueeris Kupjanskist rohkem kui 300 last

Harkivi oblasti kuberneri Oleh Sõniehubovi sõnul evakueerisid Ukraina võimud Harkivi oblasti Kupjanski rindelinnast rohkem kui 300 last. Ukraina võimud alustasid 9. augustil Kupjanski ja teiste rindeasulate sundevakuatsiooniga, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski lubas Ukraina kaitsetööstuselt paremaid tulemusi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas oma õhtuses videopöördumises Ukraina rahvale, et riigi kaitsetööstus hakkab andma paremaid tulemusi ning tootmismahud maksimeeritakse.

Zelenski sõnul toimus ses osas hiljuti eraldi kohtumine Strateegilise ja tööstustoodanud ministeeriumiga, riikliku kaitsetööstuse ettevõttega Ukroboronprom ja teiste siseriiklike sõjatööstuse sektori juhtidega.

Zelenski sõnul arutatakse järgmisel laiema ringi kaitsevaldkonna kohtumisel ettevalmistusi talveks, fookusega julgeolekuküsimustel. Samuti on fookuses väljaõppeprogramm uute sõjalennukite tarbeks. Selle tarbeks tuleb valmis seada ka Ukraina taristu.

Briti luurehinnang: väeteenistus Venemaal on muutunud üha tulusamaks

Suurbritannia kaitseministeeriumi hommikuse rindeülevaate kohaselt on Venemaal teenistus relvajõududes muutunud rahaliselt üha kutsuvamaks. 2022. aasta 4. veebruaril märkis Vene president Vladimir Putin, et leitnant teenib Venemaal 81 200 rubla kuus. 2022. aasta oktoobris märkus Putin, et isegi mobiliseeritud reamehed teenivad 195 000 rubla kuus.

Mitmed Vene vägedes teenivad madalama auastmega sõdurid saavad iga kuu üle 200 000 rubla iga kuu, mis ületab Venemaa keskmist palka 2,7 korda. Keskmine palk Venemaal on ligiklaudu 72 000 rubla.

Brittide hinnangul motiveerib suur palk paljusid inimesi Vene relvajõududega liituma ning eriti tugevalt motiveerib see inimesi Venemaa vaesemates piirkondades. Sellest hoolimata ei saavuta Venemaa tõenäoliselt siiski oma värbamiseesmärke.

ISW: Vene väed ei suuda sõdurite puudujäägi tõttu pealetungile minna

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul ei suuda Vene väed jalaväelaste vähesuse tõttu pealetungioperatsioone läbi viia. Mõttekoja hinnangul raiskab Vene väejuhatus oma eliitvägesid Ukraina vastupealetungi peatamiseks.

Eliitväeosade sedasi rakendamine samas vähendab Venemaa võimet tulevikus pealetungile minna, sest neid samu üksuseid kasutati ka pealetungioperatsioonide käigus. Ukraina väed edenevad Zaporižžja oblasti lääneosas ja Bahmuti lähistel.

