Läti parlament võib Rezekne linnavolikogu laiali saata

Läti Rezekne linna rahaline seis on kriitiline ning selle aasta eelarve puudujääk on 3,9 miljonit eurot. Linn kavatseb raha säästmiseks vähendada töötajate arvu, vahendas LSM.

Läti keskkonnakaitse ja regionaalarengu ministri Maris Sprindžuksi sõnul tuleb välja selgitada, et kes vastutab linna eelarve puudujäägi eest – kas linnapea, linnavalitsus või kogu linnavolikogu. Seejärel saab vastava otsuse teha Läti seim. Ministeerium kavatseb Rezekne linna eelarveprobleemi asjaolusid järgmised paar nädalat kuni kuud vaagida.

Minister Maris Sprindžuks lisas, et Rezekne linna puhul on mängus ka moraalne küsimus: "kui laeval pole kaptenit või meeskonnal on viiruspuhang, siis on lihtsalt raha kotis eraldamine ebamoraalne".

Sprindžuks kritiseeris ka asjaolu, et Rezekne linnavolikogu ei toetanud eelmisel nädalal linnapea tagasi astumise avaldust, mis tähendab ministri sõnul linnavolikogu suutmatust probleeme näha. Seetõttu ei välistanud minister, et linnavolikogu võidakse vastutuse mittevõtmise tõttu laiali saata.