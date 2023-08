Finantsinspektsioon trahvis LHV Panka ligi miljoni euroga

"Finantsinspektsioon viis AS-is LHV Pank läbi kohapealse kontrolli, mille käigus hindas, kas panga poolt finantseerimisasutustest klientidele korrespondentteenuste osutamisega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemid ja sise-eeskirjad on seadustega kooskõlas," teatas järelevalveasutus teisipäeval. "Finantsinspektsioon hindas ka seda, kas süsteemid ja sise-eeskirjad võimaldavad tõhusalt juhtida korrespondentteenuste osutamisega kaasnevaid tavapärasest suuremaid rahapesu ja terrorismi rahastamise riske. Kontrolli käigus tuvastati, et AS-i LHV Pank korrespondentteenuste osutamisega kaasnevate rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamises ja juhtimises ning ärisuhete jälgimise lahendites esines puudusi."

LHV Pank rikkus finantsinspektsiooni teatel ärisuhte loomise ja seire nõudeid, samuti andmete säilitamiskohustust.

Finantsinspektsioon tegi pangale ettekirjutuse, millega kohustas krediidiasutust veelgi täiustama rahapesu ja terrorismi rahastamise riski kontrollimise süsteeme.

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul viis panga kiire kasv koostoimes riskikeskkonnaga puuduste ja rikkumisteni.

"Kiiresti arenevatel finantsvahendajatel võib juhtuda nii, et riskide kontrollimise pool ei edene võrdses tempos kiire kasvuga. Sellisel juhul Finantsinspektsioon oma järelevalvega tuletab meelde, et riskide haldusega tuleb tegeleda ja valdkonda ka investeerida. LHV Pank on antud asjas olnud meiega konstruktiivses koostöös ja asunud puuduseid kõrvaldama. Jälgime seda protsessi tähelepanelikult," märkis Kessler.