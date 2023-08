Mõttekoda FAS: USA tuumarelv naaseb Suurbritannia pinnale

USA teadlaste asutatud mõttekoda FAS hindas USA valitsusdokumentidele tuginedes, et Ameerika Ühendriigid valmistuvad tuumarelva missiooni taastamiseks Briti pinnal.

USA mõttekoda Federation of American Scientists (FAS) hindas hiljuti, et üha enamad tõendid viitavad USA valitsuse plaanile tuua taas oma tuumarelvad Ühendkuningriigi pinnale. Mõttekoda asutati 1946. aastal teadlaste poolt ning selle loomises osalesid ka mõned USA Manhattani projekti teadlased, kes töötasid välja esimese USA aatompommi.

FAS juhtis tähelepanu, et mitmed USA õhuväe eelarvedokumendid viitavad tugevalt USA õhuväe kavatsusele taastada tuumarelvadega missioon Suurbritannia pinnal. Näiteks on dokumentides mainitud plaan rajada üks surety dormitory, mis asuks Briti õhuväe baasis Lakenheathis. See baas asub ligikaudu 100 kilomeetrit Londonist põhja pool.

Fraasi surety dormitory mainiti ka USA kaitseministeeriumi ülevaates Kongressile 2023. aasta märtsis. Terminit surety kasutab USA kaitseministeerium ja tuumarelvade eest hoolitsev energiaministeerium tihti viitamaks tuumarelvade ohutule hoiustusele.

Eelarvedokumendi kohaselt on rajatise ehitamist kavas alustada 2024. aasta juunis ning see peaks jõudma ühele poole 2026. aasta veebruaris.

FAS juhtis tähelepanu, et USA kaitseministeeriumi 2023. aasta NATO jaoks mõeldud eelarvedokumendis oli julgeolekuinvesteeringute programmi osana mainitud tuumarelvade hoiustusalade uuendamise plaane Belgias, Saksamaal, Madalmaades, Ühendkuningriigis ja Türgis. Suurbritanniat sama dokumendi eelmise aasta versioonis ei mainitud.

USA pole viimased 15 aastat hoiustanud Suurbritannia pinnal tuumarelvi. Viimased USA tuumarelvad viidi Briti õhuväe Lakenheathi baasist minema 2008. aastal.