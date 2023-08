Venemaal mõisteti tagaselja süüdi Ukraina sõda kajastava CIT asutaja

Moskva kohus mõistis ajakirjaniku Michael Naki (Майкл Наки) ja Conflict Intelligence Team (CIT) projekti asutaja Ruslan Levievi (tegelik nimi Karpuk) tagaselja 11 aastaks vangi süüdistatuna valeinfo levitamises Vene relvajõudude kohta, vahendas Interfax. Kuna Naki isa on USA kodanik, siis on tema nimekuju ingliskeelses kultuuriruumis ka Michael Sydney Nacke.

Conflict Intelligence Team teeb regulaarseid ülevaateid Vene-Ukraina sõjast ning Vene mobilisatsioonist nii inglise kui ka vene keeles. Organisatsiooni asukohaks Twitteri kontol on märgitud Gruusia.

Sitrep for August 25-28:

– Having liberated Robotyne, AFU now work to secure their flanks;

– Fighter Ace "Juice" among 3 AFU pilots killed in mid-air collision over Zhytomyr region;

– German investigators say Ukraine behind Nord Stream pipelines explosionshttps://t.co/kpllZ0UWBM pic.twitter.com/ebryQZVoUJ