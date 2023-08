Tartus lõpetati Hiinalinna vanade aiamaade likvideerimine

Alles mõni aeg tagasi oli see plats Tartu linna serval tihedalt täis sadu aiamaid ja kokku klopsitud majakesi. Suur osa omanäolise eluoluga Hiinalinnast sai teisipäeval lõplikult ajalooks, kui ära veeti viimased prahikonteinerid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartu teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski ütles, et selle maa-ala suurus on umbes üheksa hektarit. "Siin oli väga palju aiamaid. Ta muutub oluliseks linnamagistraaliks. Saab ühenduse Raadi ja Turu tänava piirkonnaga. Teede ehitusega oleme alustanud juulikuus, novembriks on plaanitud tee valmimine," rääkis Lužetski.

Koos aiamajakeste lammutamisega on siit alalt viimastel nädalatel kokku kogutud tohutus koguses okastraati ja muud vanarauda. Aga seda aega, mis siin kunagi oli, on jäetud konteineri äärde meenutama vaid vanad labidad.

Kuigi maa on juba lage, käivad kunagised aednikud ka praegu vanu aegu meenutamas. Nii tuli ka Pjotr, kes 50 aastat veetis siin suure osa oma ajast ning meenutab seda kõike heldimusega.

"Siin olid pirnipuud, seal oli kasvuhoone. Seal ka veel üks. Tomatid, kurgid, paprika, kõik oli oma. Sibulat, küüslauku, kõike oli. Olin noor ja jõudu oli, praegu enam pole," rääkis Hiinalinna endine aiapidaja Pjotr.

Ka selle sama õunapuu istutas Pjotr siia mitukümmend aastat tagasi. Aga hea uudis on see, et kõik need imelised viljapuud jäävad siia ka pärast suurt tee-ehitust.

"Kogu kõrghaljastus säilitatakse, mille tulemusena saame ilusa hooldatava maatüki, mida linnakodanikud saavad kasutada kas koertega jalutamiseks või lihtsalt aja veetmiseks. Seda ala me saame nagu niita ja hooldada. / Õunapuusid, arooniat, mustsõstrapõõsaid. Seda saab kasutada ja nautida maatükki," ütles Oleg Lužetski.