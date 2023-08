Kolmapäeval läheb ilm vihmaseks

Öö tuleb Eestis vahelduva pilvisusega. Kohati sajab vihma ning võib äikest olla. Tuul puhub idast kiirusega 3 kuni 9 meetrit sekundis, Lääne-Eesti saartel iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 16 kraadi.

Hommikul on taevas pilves. Kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Kusjuures paiguti võib sadu tugev olla. Puhub idakaare tuul 4 kuni 9, rannikualadel iiliti 13 meetrit sekundis. Õhusooja on oodata 15 kuni 18 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Hooti sajab tugevat vihma, sekka ka rahet ning paiguti võib äikest tulla. Puhub idakaare tuul 5 kuni 10, rannikualadel iiliti 14 meetrit sekundis. Kuid äikesega võib ka tugevamaid tuuleiile kaasneda. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 22 kuni 27 kraadi, kuid saartel ja rannikul jääb 18 ja 21 kraadi vahele.

Õhtul on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning paiguti on sadu tugev. Kohati on äikest, ja võib tulla ka rahet. Puhub idakaare, Lääne-Eestis lõunakaare tuul 4 kuni 9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasnevad ka tugevamad tuuleiilid. Sooja on 18 kuni 22, Kagu-Eestis kuni 25 kraadi.