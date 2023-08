Ukraina ründas droonidega Pihkvat ja Moskvat

Oluline kolmapäeval, 30. augustil kell 9.09:

- Venemaa raketirünnakus Kiievile hukkus kaks inimest;

- Eesti lähedal asuvat Pihkva lennujaama rünnati öösel droonidega;

- Droonirünnakust teatati ka Moskva, Kaluga, Brjanski ja Orjoli oblastis ning Sevastopolis;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 570 sõdurit, 9 tanki ja 26 suurtükisüsteemi.

Ukraina õhutõrje hävitas 43 õhusihtmärki 44-st

Ukraina õhuvägi teatas kolmapäeva hommikul, et kokku hävitas Ukraina õhutõrje 28 Kh-101/Kh-555/Kh-55 tiibraketti ja 15 Shahed 136/131 ründedrooni.

Raketid tulistati Ukraina pihta 11 Tu-95 strateegilise pommitajaga Kaspia mere ja Engelsi õhuväebaasi lähistelt. Droonid pärinesid Kurski oblastist. Kokku hävitas Ukraina õhutõrje 43 õhusihtmärki kõigist 44-st ehk üks droon jõudis sihtmärgini.

Venemaa raketirünnakus Kiievile hukkus kaks inimest

Peale ulatuslikku Ukraina droonirünnakut Venemaa vastu korraldasid Vene väed raketi- ja droonirünnaku Ukraina vastu. Üle kogu Ukraina kuulutati kolmapäeva varahommikul välja õhuhäire.

Kiievi linnavõimu teatel hukkus Ukraina pealinnas alla tulistatud raketirusude tõttu kaks inimest. Raketirusude alla kukkumise piirkonnas puhkes põleng, millega siiani tegeletakse. Teated õhurünnakust tulid varahommikul ka Tšerkassõ ja Odessa oblastitest ning Krõvõi Rihi linnast Dnipropetrovski oblastis.

Kiievi linna sõjalise administratsiooni ülema Serhi Popko teatel tulistas Ukraina õhutõrje alla rohkem kui 20 Vene õhusihtmärki Kiievi kohal. Popko sõnul pole Kiievit tabanud nii tugev õhurünnak alates kevadest. Popko teatel kasutati rünnakus nii droone kui ka rakette. Droonirünnakud Kiievi vastu pärinesid mitmest suunast.

Eesti lähedal asuvat Pihkva lennujaama rünnati öösel droonidega

Pihkva oblasti kuberneri Mihhail Vedernikovi teatel rünnati öösel Pihkva õhuväebaasi droonidega. Kuigi kuberneri sõnul tõrjus Vene kaitseministeerium droonirünnaku, postitas kuberner ise sotsiaalmeediasse video, kus on kauguses näha plahvatusi ja kuulda sireene. Samas tunnistas kuberner, et kahju ulatust veel hinnatakse.

Pihkva oblasti kuberner jagas lisaks oma kontol öösel videot, milles on näha punaseid trasserkuule ja kuulda tulistamisi. Sellest võib järeldada, et lennujaama üritati kaitsta tulirelvadega, mitte õhutõrjesüsteemidega.

Droonirünnakus sai Venemaa teatel põlengus kahjustada neli Il-76 sõjalist transpordilennukit, vahendas Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS. Sotsiaalmeedias levis ka video, milles on väidetavalt näha seda põlengut.

A video from the Pskov airport. Audio translation: 'Two planes are on fire in our Pskov airport. Allegedly a drone attack. No idea, if it's true'. Then the radio exchange can be heard: 'We're inside the plane. Looking for the fire source. Nothing yet, except for the smoke'. pic.twitter.com/22IkZFM88m