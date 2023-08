Gaboni sõjaväelased korraldasid riigipöörde pikaajalise presidendi vastu

Gaboni televisioonis esines kolmapäeval 12 sõjaväelast, kes kinnitasid, et tühistavad riigi hiljutiste valimiste tulemused ning ajavad laiali "kõik vabariigi institutsioonid".

Nähes "vastutustundetut, ettearvamatut valitsemist, mille tagajärjeks on sotsiaalse sidususe jätkuv halvenemine, mis võib viia riigi kaosesse..., oleme otsustanud kaitsta rahu, tehes lõpu praegusele režiimile", rääkis üks sõduritest telekanalis Gabon 24, kinnitades, et ta esineb "Institutsioonide ülemineku ja taastamise komisjoni" nimel.

AFP korrespondendi sõnul kostus pealinnas Libreville'is tulistamist.

"Piirid on suletud kuni edasiste teadeteni," lisasid sõjaväelased. Gabonis toimusid hiljuti valimised. Riigis elab ligikaudu 2,3 miljonit inimest ning see on hõredalt asustatud. Samas on riigil CIA Factbooki kohaselt suured naftavarud.

Gabonis hiljuti toimunud presidendivalimised võitis riikliku valimiskomisjoni teatel ametis olev Ali Bongo, vahendas Reuters. Bongo jaoks oleks see olnud juba kolmas ametiaeg presidendi ametis. Gaboni opositsioon nimetas valimistulemust võltsituks.

Gaboni president Ali Bongo Ondimba ÜRO Peaassambleele kõnet pidamas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Brendan McDermid

Gabonis valiti laupäeval nii presidenti, parlamenti kui ka kohalikke võime. Riigis on viimased 56 aastat võimul olnud Bongo perekond. Enne Ali Bongot juhtis riiki tema isa El Hadj Omar Bongo Ondimba. Gabon oli koloniaalajastul Prantsusmaa koloonia ning iseseisvus 1960. aastal.

Riigis toimus ka 2019. aastal sõjaväelise riigipöörde katse, kuid Gaboni valitsus teatas tollal võimu haaramise katse edukast mahasurumisest, kirjutas siis The New York Times.