Ossinovski hinnangul pole Kallas veel kogu tõde rääkinud

"Ma eraldaksin kaks küsimust: me soovime kindlasti jätkata koostööd Reformierakonnaga ja Eesti 200-ga. [Aga] me loodame [ka], et tänane peaminister on võimeline andma ammendavad vastused neile küsimustele, mis on tekkinud – tänaseks seda minu arvates veel tehtud ei ole," ütles Ossinovski "Vikerhommikus".

"Ma loodan, et ta lähiajal siiski saab ilmuda ka riigikogu ette, et anda need vastused, mida täiesti legitiimselt riigikogu liikmed ja komisjonid soovivad saada. Ja kui need vastused on ammendavad, need selgitused on antud, siis on võimalik edasi minna. Kui seda ei juhtu, siis ma arvan, et ongi see koht, kus tuleb võib-olla mõelda ka teistele otsustele. Aga täna me veel seal ei ole," lisas Ossinovski.

Tema sõnul ei ole sotsiaaldemokraatidel praegu veel piisavalt infot, et langetada otsus Kallase usaldusväärsuse suhtes.

"Mis puudutab seda juhtumit, siis see on selle poolest erandlik, et ta puudutab konkreetselt ühte persooni, see ei ole suur konflikt erakondade vahel, mida ju ka juhtub, et oleks põhimõttelised erimeelsused, puuduks soov koos edasi minna – praeguses valitsuses seda ei ole, see on peaministri isikut puudutav eraelu ja avaliku elu piiril olev teema, mida me loodame, ta suudab ära lahendada ja usaldusvääruse taastada ja siis meil küsimusi ei ole," rääkis sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees. "Kas see tal õnnestub või mitte - see on tema kätes, me ei saa siin paraku midagi kaasa aidata. Meie käes seda informatsiooni ei ole ja eks tema peab need vastused andma," lisas Ossinovski.

Ta ei soovinud ka spekuleerida selle üle, et kui Reformierakond peaks hakkama vahetama peaministrit, siis kes see saab olema: "Ma saan öelda, et sotsiaaldemokraatide hoiak, juhul, kui selline asi peaks juhtuma, on see, et koostöö Reformierakonna ja Eesti 200-ga toimib ja me soovime seda edasi teha. Kui ühel hetkel Reformierakond või peaminister jõuab nii kaugele, et toimub mingi vahetus, siis see on loomulikult nende otsus."

Kallaselt selgituste nõudmine on igati õigustatud

Ossinovski rääkis ka, et tema hinnangul on Kallaselt selgituste nõudmine igati õigustatud, kuna ta on avaliku võimu teostaja demokraatlikus ühiskonnas.

"Ma tahaksin eristada, et kui meil siin on räägitud sportlastest või kunstnikest, siis praegu on olukord teine – me räägime avaliku võimu teostajatest. Ja avaliku võimu teostajad on igal juhul õigustatult ja alati demokraatlikus ühiskonnas väga suure ühiskondliku tähelepanu all, ka nende eraelulised küsimused, ärilised suhted. Kõik peabki saama läbi valgustatud. Mingite teiste inimeste puhul, kes avalikku võimu ei teosta, seal võib arutada selle üle, kas nemad peaksid lähtuma ühest või teisest printsiibist, aga demokraatliku ühiskonna juhtide puhul ei ole mingit küsimust - siin on õigustatud neid küsimusi küsida," leidis ta.

Ossinovski sõnul ei vastuta peaminister oma abikaasa tegude eest, kuid ta peab selle kohta andma ausad vastused.

"Oma mehe tegevuses eest ta loomulikult [vastutust] ei kanna. Kui siin üldse süülisusest rääkida saab, siis süü on siiski isikuline. Pigem on küsimus selles, et peaminister saab töötada usaldusmandaadi raames – lisaks seaduslikule mandaadile, et ta on peaminister, peab olema ka ühiskonna usaldus, et see mida me kuuleme, on tõde. Ja selge on see, et nendes küsimustes on tekkinud õigustatud küsimused, et ka see, mida me kuuleme on tõde," selgitas Ossinovski.

"Minu jaoks ei ole küsimus, missugused autod Venemaa poole sõitsid, kas nad sõidavad sinna edasi või mitte – ka neid küsimusi loomulikult ajakirjandus käsitleb ja eks nad lisavad ka teatud arusaama sellele asjale juurde – aga põhifookus minu meelest avaliku võimu kontekstis on see, et usaldusväärsuse aluseks on ausus ja need on need küsimused, mis tuleb ära vastata," lisas ta.

"Aga kui kaua tuleb nendele küsimustele vastata, eks see sõltub natukene ka sellest, kuidas vastatakse. Kui on võimalik minna, vastata mitu tundi riigikogus, vastata komisjonidele, vastata küsimused ära, kui ei teki mingeid uusi asjaolusid, kui selgitatakse ära, mis vahepeal oli üks hoiak ja siis tekkis natukene teistsugune hoiak – seda on ju inimlikult kõike võimalik seletada ja võib-olla see laheneb kiiresti, aga võib-olla kestab see isegi kauem kui nädalaid, ega seda ei ole võimalik täna prognoosida ja eks see on peaministri kätes - kuna see puudutab ainuisikuliselt teda, siis on see tema kätes lahendada," tõdes Ossinovski.

Küsimusele, kui keeruline saab Kallase jaoks olema usaldusväärsuse taastamine, seda eriti olukorras, kus tema vastused on vahepeal muutunud, vastas Ossinovski: "Ma arvan, et raske. Sõltumata sellest, missugune on peaministri otsus ja missugune on tegevus lähinädalate jooksul – see saab olema raske ja ma arvan, et see kestab veel mõnda aega. Missuguse lahenduseni see lõpuks jõuab, ei oska mina täna prognoosida, mul ei ole seda informatsiooni."

Ossinovski ei soovinud anda hinnangut, mis on peaministri suurim viga skandaalis, kuid ta viitas, et sõnumit ei tohiks kriisi kestel muuta.

"Ma ei anna seda hinnangut, sest ma ei tea kõiki selle juhtumi asjaolusid. Et hinnata, kas peaminister on ühes või teises küsimuses öelnud midagi õigesti või valesti, peab teadma, mis on täielik tõde. Seda täielikku tõde teab ainult tema, mina ei tea seda. Ja sellest tulenevalt need küsimused, mis on ühiskonnas üleval olnud, ma arvan et päris mitmed puudutavad seda sama küsimust, et oleks vaja aru saada. Ma loodan, et see selgus tuleb. Ainus, mida saab öelda ja mida peaminister on ka ise korduvalt tunnistanud, on see, et seda tüüpi kriisi esile kerkides on üldiselt reegel number üks, et sõnumit võiks mitte muuta. Üldiselt tõstab usaldusväärsust see, kui üle päevade räägitakse siiski sama juttu, aga võib-olla seda polnud võimalik teha ühel või teisel põhjusel. Võib-olla tõesti - inimesed on ikka inimesed - võib-olla stressi olukorras ka eksitakse, vääratatakse, midagi võib tõesti ka valesti minna ja niivõrd pingelises olukorras on ühest lausest võimalik ka kokku keerata ka terve narratiivi, mis on tõest väga kaugel."

Ossinovski hinnangul on kriis siiani veel "lahti rulluvas faasis" ning on keeruline öelda, "mis on tuum ja mis on tolm seal ümber".

"Ma loodan, et see selgus lähinädalatel rohkem meieni jõuab," võttis ta teema kokku.