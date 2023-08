Saudi Araabia mõistis mehe surma sotsiaalmeedia postituste eest

Saudi Araabias mõistis terrorismivastane erikohus surma 54-aastase Muhammad al-Ghamdi tema sotsiaalmeediasse postitatud arvamusavalduste eest. Al-Ghamdi tegi oma arvamused teatavaks sotsiaalmeedia keskkonnas X (varem tuntud kui Twitter).

Mehel oli sotsiaalmeedia keskkonnas X üheksa jälgijat, juhtis tähelepanu Pärsia lahe inimõiguste keskuse. Surma mõistetud mehe eksiilis vend ütles, et karistus määrati karistamaks kaude teda.

Twitteri ostis eelmisel aastal ära Elon Musk. Tema kõrval omandas suuruselt teise osaluse ettevõttes Saudi Araabia prints Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz, kirjutas tollal Forbes. Elon Musk on end varem korduvalt nimetanud sõnavabaduse küsimuses absolutistiks.

Saudi Araabia terrorismijuhtumeid menetlev spetsiaalne kriminaalkohus rajati 2008. aastal ning see on varem korduvalt seotud mitmete ebaõiglaste kohtuasjadega, mis on päädinud surmanuhtlusega, vahendas CBS News. Saudi Araabis hukati eelmisel aastal 147 inimest ja sel aastal on nüüdseks tapetud 94 inimest.