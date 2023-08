Briti lennuliikluse kokkuvarisemise võis põhjustada Prantsuse lennufirma

Suurbritannia lennujuhtimissüsteeme tabas esmaspäeval tehniline rike ning see häiris tõsiselt lennuliiklust. Briti meedia kirjutab, et võimud ei välista võimalust, et Prantsuse lennufirma valesti esitatud lennuplaan lõi esmaspäeva hommikul juhtimissüsteemi rivist välja.

Briti võimud uurivad praegu, mis rikke põhjustas. Riikliku lennuliiklusteenistuse (NATS) juht Martin Rolfe ütles teisipäeva õhtul, et võimud avalikustavad ka uurimise järeldused, vahendas The Times.

The Telegraph kirjutab, et üksainus vale lennuplaan põhjustas süsteemi kokkuvarisemise. Briti võimud ei välistanud võimalust, et süüdi on Prantsusmaa lennufirma.

NATS teatas, et tehnilise probleemi põhjustas nendele saadetud lennuandmed. The Telegraphi teatel on see seotud ühe lennufirma andmetega. NATS saab iga päev umbes kuus tuhat lennuplaani.

Hiljutine lennujuhtimissüsteemi viga põhjustas suure segaduse Inglismaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal. Euroopa suurimas lennujaamas Heathrows jäi ära mitukümmend lendu, hädas oli ka Gatwicki lennujaam.

Esmaspäeval tühistasid võimud üle riigi 790 väljalendu ja 785 saabumist. Teisipäeval tühistasid võimud 280 lendu.

Rolfe ütles veel, et miski ei viita sellele, et tegemist oli küberrünnakuga. Ka Briti transpordiminister Mark Harper ütles, et probleemi põhjuseks oli tehniline rike NATS-i lennujuhtimissüsteemis.