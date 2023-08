Via Baltica Sauga-Pärnu teelõigu ehituseks tegi pakkumuse viis ettevõtet

Via Baltica Sauga-Pärnu teelõigu ehituseks tegi pakkumuse viis Eesti ettevõtet. Kui kõik läheb plaanide kohaselt ja vaidlustusi ei tule, plaanib ehitaja töödega alustada juba tänavu.

Transpordiameti Lääne üksuse juhi Hannes Vaidla hinnangul võib hanke õnnestunuks lugeda, sest parima pakkuja küsitud summa ei ületa tellija võimalusi.

"Osales viis pakkujat, kõik pakkujad on Eesti ettevõtted. Nüüd seisab ees pakkumuste kontroll, aga ette võib juba rõõmustada, et kindlasti me viiest pakkujast leiame eduka pakkumuse ja saame ehk töid alustada käesoleval aastal," sõnas Vaidla.

Seda, milline ettevõte ligi kolm kilomeetrit pikka teelõiku ehitama hakkab, veel välja öelda ei saa.

Vaidla sõnul võtab ehitus ise aega kaks aastat, aga see on keeruline. "Tegemist on osaliselt turbalõiguga. Tuleb turvas välja kaevata, ehitada tuleb palju tugimüüre, kaks ristmikku jne."