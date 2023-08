Hiiumaal alustab tööd PPA uus patrullkaater

17 meetrit pika ja 2,3 miljonit eurot maksnud kaatri ehitas ettevõte Baltic Workboats.

Politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuur on saanud tänavu juba varem enda kasutusse kaks uut alust, mis patrullivad Saaremaa ja Pärnumaa piirkonnas, kuid kolmapäeval Hiiumaal ristitud kaater on kolmest uuest laevast suurim.

PPA Lääne prefekt Kaido Kõplas ütles, et kaater parandab Kärdla jaoskonna võimekust merel toimuvale reageerimisel.

"Kuna ta on merekindlam, suudame me rasketes ilmaoludes kiiremini kohale saada. Me saame vajadusel paremini haigeid transportida väikesaartelt ja sellel kaatril on ka võimalus, et ahtrisse saab jeti peale tõsta. Ehk kui me välja läheme, saame otsinguid teostada ka roostikust, madalatest vetest ja seda oluliselt kiiremini," rääkis Kõplas.