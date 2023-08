Neljapäeval võib oodata hoovihma ja äikest

Ööl vastu neljapäeva tõuseb taevasse haruldane täiskuu - sinine superkuu. Kuu saab sellise nimetuse siis, kui asub oma orbiidil Maale kõige lähemas punktis ehk perigees, olles samal ajal ühe kalendrikuu jooksul teine täiskuu. Kuna selline kombinatsioon satub kokku harva, siis võib sinist superkuud taevas näha vaid kord 10 kuni 20 aasta jooksul. Nagu kiuste on aga öösel taevas kõikjal laialdaselt pilvine, kuid ehk õnnestub ikka mõnel selgimise hetkel see ikkagi ära näha.

Neljapäeval liigub madalrõhkkond Eesti kohalt aegamisi Soome, selle servas on aga endiselt oodata hoovihma ning tugevaid tuuleiile. Reedel tekib Eesti kohal uus väike osatsüklon, milles on samuti tihedaid vihmapilvi. Päeva peale jäävad sajuhood harvemaks. Nii neljapäeval kui ka reedel loob lisaks lõunast saabuv troopiliste omadustega õhumass väga soodsad tingimused äikese tekkeks.

Intensiivsemat äikest koos tugeva tuulega on suurema tõenäosusega oodata öö hakul Eesti kesk- ja idaosas.

Öö vastu neljapäeva on seega pilves selgimistega. Sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Intensiivsemat äikest koos tugeva tuulega on suurema tõenäosusega oodata öö hakul Eesti kesk- ja idaosas. Tuul puhub lõunakaarest, saartel loodest 3-9, puhanguti kuni 18 m/s. Äikesepilvede all ka kuni 25 m/s. Õhutemperatuur on 15 kuni 20 kraadi.

Hommikul pilvkate ei muutu. Mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla äikest ning paiguti võib sadu olla tugev. Puhub jätkuvalt lõunakaare, saartel loodetuul 3-8, rannikualadel puhanguti kuni 12 m/s ning termomeetrinäit jääb maksimaalselt 20 kraadi juurde.

Päeval sajab ikka mitmel pool hoovihma ja võib olla äikest. Ida-Eestis puhub lõunakaare, Lääne-Eestis läänekaare tuul 3-9 m/s. Sooja saame 18 kuni 24 kraadi.

Õhtu on samuti pilvine. Edela- ja Kagu-Eestis sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest ja võib tulla ka rahet. Sadu on paiguti intensiivne. Tuul puhub Ida-Eestis valdavalt idakaarest, Lääne-Eestis läänekaarest 3-9 m/s. Õhusoe jääb 17 ja 20 kraadi vahele.

September algab vihmasadude saatel, kuid uue nädala algus tõotab tulla pigem kuiv. Päevane õhutemperatuur jääb järgnevatel päevadel vahemikku 15 kuni 21 kraadi ning öösel langeb kõige madalamale 6 kraadi juurde.