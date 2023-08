Oluline neljapäeval, 31. augustil kell 14.52:

- Ukraina väed tungisid läbi peamiste Vene kaitseliinide riigi lõunaosas;

- Venemaa poolt okupeeritud Krimmis kõlasid taas plahvatused;

- Venemaal Brjanskis kõlasid plahvatused;

- Raadasaadik: Reznikov lahkub kaitseministri kohalt järgmisel nädalal;

- Saksamaa saatis Ukrainale 10 tanki Leopard 1A5;

- Zelenski kritiseeris medkomisjonide korruptiivseid otsuseid;

- Briti luure hinnang: Vene õhukaitse ei suuda Ukraina droonidega hakkama saada;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 570 sõdurit ja 31 suurtükisüsteemi.

Ukraina väed tungisid läbi peamiste Vene kaitseliinide riigi lõunaosas

Ukraina õhudessantväed võitlevad end praegu läbi ettevalmistatud Vene kaitsepositsioonide Verbove küla lähistel, kinnitas üks Ukraina ohvitser The Wall Street Journalile. Samuti on Ukraina väed jõudnud põhiliste Vene kaitseliinideni Robotõnest lõuna pool. Verbove asub Robotõnest ida pool. Ukraina kaitsejõudude peastaap kinnitas vaid üldsõnaliselt edusamme Verbove suunal ja Robotõnest lõunas.

Lehega suhelnud Ukraina ohvitser selgitas, et Ukraina rünnakusuundasid saab kirjeldada kolme sõrme abil, mis läbivad Vene vägede kindlustatud positsioone Verbove küla lääneosas. Tegu on esimese korraga kui Ukraina väed on tunginud läbi Vene vägede peamise kaitseliini. Verbove külas elas enne Venemaa täieulatuslikku sõjalist kallaletungi ligikaudu 1000 inimest.

Ukraina väed püüavad läbimurde ala laiendada, et tekitada piisavalt suur ala, miskaudu saavad lääneriikide poolt antud soomusmasinad tungida läbi ühes piisava logistilise toega.

Ukrainlaste edusammud viimastel päevadel on tekitanud lääneriikide luureteenistuses optimismi, et suudetakse peatselt vabastada ka okupeeritud Tokmaki linn. Tokmak on Vene vägede jaoks oluline logistiline keskus.

Kiiev: Ukraina teeb Novoprokopivka suunal edusamme

Ukraina sõjaväe pressiesindaja ütles neljapäeval, et Ukraina relvajõud teevad Novoprokopivka suunal edusamme, vahendas The Guardian.

Novoprokopivka asub hiljuti vabastatud Robotõnest lõuna pool. Robotõnest kaugemal lõuna pool asub ka strateegiliselt oluline Tokmaki linn.

Ukraina peastaap teatas kolmapäeval, et riigi väed edenevad ka Verbove suunal. See asula asub Robotõnest ida pool. Verbove ees on Surovikini kaitseliin.

Mõned vaatlejad leiavad, et Ukraina väed on Verbove suunal juba läbi murdnud ka Surovikini kaitseliinist.

Ukraina eruohvitser, kes Twitteris võtab sõna Tatarigami konto alt, jagas sotsiaalmeedias satelliidipilti, mis viitab, et Verbove ümbruses käivad ägedad lahingud.

Satellite imagery from yesterday reveals multiple scorched-earth zones and evident shelling signs in Verbove and its vicinity. These suggest ongoing combat and substantial pressure exerted on the russian forces in the area. pic.twitter.com/4HFJmXoKB0 — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) August 31, 2023

Soome sõjaajaloolane Emil Kastehelmi jagas juba kolmapäeval sotsiaalmeedias kaarti, mis näitab, et Ukraina väed on Verbove suunas läbi murdnud Surovikini liinist.

Ukraine has breached the first Russian main defensive line, as known as the Surovikin line, in the direction of Verbove.



The village is integrated to the Russian defenses, and it's not clear if Ukraine tries to push inside the village, or are they just widening the flanks. 1/6 pic.twitter.com/J6YDbUNUSJ — Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) August 30, 2023

Venemaa poolt okupeeritud Krimmis kõlasid taas plahvatused

Venelaste poolt ajutiselt okupeeritud Krimmis kõmatasid kolmapäeval õhtul taas plahvatused ja puhkes tulekahju, teatas uudisteagentuur UNIAN.

Viimastel andmetel kostis plahvatusi Feodosias.

Droon või selle killud tabasid Kertši maantee lähedal asuvat hoonet, mille järel algas tulekahju.

Plahvatustest teatasid muu hulgas kohalikud kanalid suhtlusvõrgustikus Telegram. Märgitakse, et mõnel tänaval kadus mõneks ajaks valgus.

Okupatsioonivalitsus teatas samas, et tööle hakkas õhutõrje ja vähemalt üks rakett tulistati alla.

"Õhukaitsejõud tulistasid Krimmi idaosas alla tiibraketi. Palun kõigil jääda rahulikuks ja usaldada ainult ametlikke infoallikaid," väitis okupeeritud Krimmi Venemaa poolt määratud valitsusjuht Sergei Aksjonov.

Aksjonovi nõunik Oleg Krjutškov teatas ühtlasi, et allatulistatud raketi killud kahjustasid Krimmi idaosas elektriliine.

Brjanskis kõlasid plahvatused

Venemaal Ukrainaga piirnevas Brjanski oblastis toimusid plahvatused, Venemaa kaitseministeerium väitis, et tulistas alla kaks drooni.

Aleksander Bogomaz väitis , et rünnaku tõttu keegi vigastada ei saanud. Samas lisas Bogomaz, et sündmuskohal töötavad päästetöötajad, vahendas Ukrainska Pravda.

Azovi polgu võitlejad koolitavad Odessas tsiviilisikuid Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Svet Jacqueline

Sobjanin väitis, et Vene õhutõrje hävitas Moskvale lähenenud drooni

Vene õhutõrje hävitas ühe Moskvale lähenenud drooni, väitis neljapäeva hommikul Moskva linnapea Sergei Sobjanin.

Sobjanin kirjutas sotsiaalmeedias, et droon hävitati Moskva oblasti Voskressenski rajoonis, umbes 60 kilomeetri kaugusel pealinnast.

Vene kaitseministeerium teatas hiljem avalduses, et see droon oli Ukraina oma.

Raadasaadik: Reznikov lahkub kaitseministri kohalt järgmisel nädalal

Oleksi Reznikov lahkub Ukraina kaitseministri kohalt järgmisel nädalal, ta määratakse suursaadikuks Suurbritanniasse, väitis neljapäeval ülemraada saadik Jaroslav Železnjak.

"Minu info kohaselt lahkub Reznikov kaitseministri kohalt ja suundub suursaadikuks Suurbritanniasse," kirjutas ta oma Telegrami kanalil.

Raadasaadiku sõnul juhtub see järgmisel nädalal, see tähendab septembri esimesel nädalal.

Železnjak ütles, et uueks kaitseministriks saab ilmselt riigivarafondi juht Rustem Umerov.

Saksamaa saatis Ukrainale 10 tanki Leopard 1A5

Saksamaa valitsus teatas kolmapäeval, et Berliin saatis Ukrainale 10 tanki Leopard 1A5. Saksamaa saatis Ukrainale veel õhuseireradari TRML-4D, luuredroone, laskemoona ja välihaigla, vahendas The Kyiv Independent.

Saksamaa teatas 2023. aasta alguses, et annab koostöös partneritega Ukrainale vähemalt 100 Leopard 1 tanki. 10 esimest sellist tanki saadeti Ukrainasse 20. juulil.

Zelenski kritiseeris medkomisjonide korruptiivseid otsuseid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rääkis kolmapäevaõhtuses videosõnumis ukrainlastele sõjaväe meditsiinikomisjonidega seotud probleemidest, rahvusvahelisest tegevuskavast, septembri plaanidest ja Ukraina rahuvalemist.

Presidendi sõnul arutati päeval Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu istungil muu hulgas põhjalikult sõjaväe meditsiinikomisjonide küsimust.

"Kontrollitakse sõjaväe arstlikke komisjone kogu riigis. Korrakaitsjad viivad selle peagi lõpule. Ja järeldusi on juba mitu," sõnas Zelenski.

"On näiteid oblastitest, kus pärast eelmise aasta veebruari on meditsiinikomisjonide otsuste tõttu registrist kustutamiste arv kümnekordistunud. Täiesti selge, milliste otsustega siin on tegemist. Need on korruptiivsed otsused," rääkis Zelenski.

Ukraina evakuatsioonitee Podolõ linnast Kupjanski lähistel Autor/allikas: SCANPIX/Svet Jacqueline/ZUMA Press Wire

Briti luure: Vene õhukaitse ei suuda Ukraina droonidega hakkama saada

Suurbritannia kaitseministeeriumi hommikuses rindeülevaates kommenteeriti hiljutist Ukraina suurt droonirünnakut mitmete Vene sihtmärkide vastu. Tegu oli suurima Ukraina korraldatud droonirünnakuga Venemaa vastu alates Venemaa täieulatusliku sõjalise invasiooni algusest.

Droonirünnakus Pihkva oblasti vastu sai brittide hinnangul vigastada mitu Vene sõjalist transpordilennukit. Augustis tabas Venemaad kokku 25 eraldiseisvat droonirünnakut. 29. ja 30. augusti rünnakus oli viis ründesuunda.

Britid tõid esile, et mitmed Ukraina droonirünnakud tabasid edukalt sihtmärki. Sellest võib järeldada, et Vene õhutõrje ei suuda Ukraina droone leida ja hävitada. Venemaa tõenäoliselt hindab ümber oma õhukaitse Ukraina ja Venemaa vahel, et nende rünnakutega paremini hakkama saada.

Eelnevate Ukraina rünnakute tagajärjel hajutasid venelased oma lennukeid eri õhubaasidese üle Venemaa. Samas näitavad hiljutised Ukraina rünnakud Soltsõ ja Pihkva vastu, et Ukraina droonidel on märkimisväärne ründeulatus. See muudab edasise lennukite hajutamise raskeks.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 31 August 2023



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/rALXTH8zhl



#StandWithUkraine pic.twitter.com/zgmtfOkElT — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 31, 2023

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 570 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 263 020 (võrdlus eelmise päevaga + 610);

- tankid 4436 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 8604 (+8);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 5507 (+31);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 734 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 500 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 4417 (+22);

- tiibraketid 1445 (+26);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7953 (+44);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 830 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.