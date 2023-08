Meedia: Liam Foxist võib taas saada Suurbritannia kaitseminister

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et tooride partei poliitik Liam Fox võib saada järgmiseks Suurbritannia kaitseministriks. Fox oli Suurbritannia kaitseminister aastatel 2010-2011.

Briti kaitseministeerium kõrgemad ametnikud arutavad Foxi võimalikku naasmist ministeeriumisse. Võimalik, et praegune kaitseminister Ben Wallace lahkub ametist. Wallace'i nimi käis läbi, kui Downing Street teatas eraviisiliselt, et kaalub valitsuskabinetis teha muudatusi, teatas The Telegraph.

Fox toetas eelmisel aastal Rishi Sunaki saamist tooride juhiks. Ta on juba kaitseministri ametit pidanud ja on varem võtnud Venemaa suhtes karmi hoiaku.

Fox astus 2011. aastal oma sõbra ja mitteametliku nõustaja Adam Werritty ümber kerkinud skandaali tõttu tagasi. Talle said siis saatuslikuks reisid Werritty seltsis, väidetavalt maksid Werritty toonased reisid kinni erafirmad, mis olid seotud Iisraeli huvide esindamisega. Werritty saatis siis Foxi 18 reisil. Fox on kinnitanud, et Werritty ei ole tema kasuks ametlikult või mitteametlikult töötanud.

Briti meedia spekuleerib, et Sunak teeb juba järgmisel nädalal oma kabinetis ümberkorraldusi. Siis saab läbi parlamendi suvevaheaeg.

Wallace'i määras ametisse Boris Johnson. Pole veel selge, kas Sunak plaanib teha valitsuskabinetis suuremaid muudatusi. Downing Streeti pressiesindaja ei vastanud ajalehe The Telegraph kommentaaritaotlustele.