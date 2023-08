Rahahädas Itaalia võib vähendada oma osalust riigifirmades

Uudisteagentuur Bloomberg teatas, et peaminister Giorgia Meloni valitsus kaalub Itaalia rahanduse parandamiseks vähendada riigi osalust riigifirmades.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Itaalia valitsuse ministrid arutavad varade müümist, sealhulgas osaluse vähendamist riigiraudtees. Valitsus siiski säilitaks kontrolli ettevõtte üle, vahendas Bloomberg.

Meloni ütles esmaspäevasel valitsusel koosolekul, et riik peab kulutusi kärpima, et Rooma saaks vähendada makse ja aidata abivajajaid perekondasid. Majandusminister Giancarlo Giorgetti vihjas hiljem, et valitsus võib riigifirmades osalust vähendada.

Itaalia majandus ei suuda endiselt jalgu alla saada. Rooma seisab silmitsi väljavaatega, et 2023. aasta riigieelarve puudujääk tuleb sel aastal suurem kui valitsus prognoosis. Itaalia riigivõlg küündib 144 protsendini SKP-st.