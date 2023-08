Stark Logistics tühistab tõenäoliselt Hallikult omandatud aktsiapositsiooni

Peaminister Kaja Kallase abikaasa Arvo Hallik müüs talle kuulunud Stark Logisticsi aktsiad ettevõttele tagasi: enamusosanik Martti Lemendiku sõnul läheb see veerandi osaluse suurune positsioon suure tõenäosusega tühistamisele.

Kui eelmisel nädalal selgus, et Stark Logistics jätkas pärast sõja algust kaubavedusid Venemaale, lubas Hallik oma osaluse ettevõttes maha müüa. Kolmapäeval kinnitas ta, et müüs selle tagasi Stark Logisticsile ja praegu tegeletakse tehingu vormistamisega.

Stark Logisticsi enamusosanik Martti Lemendik ütles neljapäeval ERR-ile, et kuna Hallik müüs aktsiad ettevõttele endale tagasi, muutusid need tresooraktsiateks ehk ettevõtte poolt tagasiostetud ning ajutiselt tema käes olevaiks liht- või eelisaktsiateks.

"Tresooraktsiate omamine on seadusega reguleeritud, mistõttu edasised sammud on sellega determineeritud. Suure tõenäosusega läheb see aktsiapositsioon tühistamisele," lausus Lemendik.

Seda, kas tehingu vormistamisega on lõpule jõutud, ei soovinud Lemendik kommenteerida ja märkis, et tehingu tehnilist poolt saab kommenteerida Hallik, kui ta seda vajalikuks peab.