Läänemets Kallase uurimiskomisjoni loomist ei toeta

"Minu arvates Keskerakond pakkus, et seda uurimiskomisjoni võiks teha ju selles valguses, kus oli tunnetus, et peaminister ei lähe riigikogu komisjonidesse. Aga olukorras, kus ta tegelikult läheb, siis ei ole ju oluline, mis on komisjoni nimi, oluline on see, et küsimused saavad vastused. Kui see laheneb siin ühe ja teise komisjoniga ära ja saab ka avalikkus vastused, saab riigikogu vastused, siis ma ei näe vajadust selle jaoks," ütles Läänemets valitsuse pressikonverents ERR-ile.

Riigikogu aseesimees ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas selgitas ERR-ile, kuidas uurimiskomisjoni loomine riigikogus tehniliselt välja näeb.

"Kõigepealt tuleb uurimiskomisjoni eelnõu sisse anda riigikogu menetlusse. Seda

sätestab kodu- ja töökorra seadus ja see on riigikogu otsus, mis on kahe lugemisega. Selle otsuse eelnõule määratakse juhtivkomisjon ja selleks on põhiseaduskomisjon," rääkis Ratas.

Põhiseaduskomisjon hääletab seejärel, kas eelnõu saata suurde saali tagasi. Põhiseaduskomisjoni 11 kohast kuulub kuus koalitsioonierakondadele. Seega sõltub uurimiskomisjoni loomine sotsiaaldemokraatidest.

Teisipäeval riigikogus toimunud riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni ühisel erakorralisel avalikul istungil toetas uurimiskomisjoni loomist ka koalitsiooni kuuluva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige Eduard Odinets. Reformierakond ja Eesti 200 on sellele vastu.

Ratas märkis, et isegi kui Kaja Kallas läheb teistesse komisjonidesse aru andma, on uurimiskomisjoni vaja.

Põhiseaduskomisjoni sotsiaaldemokraadist liige Anti Allas ütles hommikul, enne valitsuse pressikonverentsi toimumist ERR-ile, et fraktsioon ei ole selles küsimuses veel oma seisukohta kujundanud.

"Meil seda lõplikku positsiooni kujundatud ei ole. Me peame seda omavahel arutama. Me seda lähipäevil teeme," ütles Allas.

Peaminister Kaja Kallas (RE) läheb järgmisel ja ülejärgmisel nädalal riigikogu erikomisjonide ette oma abikaasa Arvo Halliku ettevõtte äritegevuse tõttu tekkinud skandaali tagamaid selgitama.

Kallas ütles valitsuse pressikonverentsil, et julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni istung on oma töökorra tõttu avalikkusele kinnine, aga tal ei oleks midagi selle vastu, kui korruptsioonivastase erikomisjoni istung tehtaks avalikuks.

"Mul ei ole eelistust, minu poolest võib olla see ka avatud," ütles ta.

Teisipäeval toimus riigikogus riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni ühine erakorraline avalik istung, kuhu olid kutsutud teiste seas ka peaminister Kaja Kallas, ettevõtte Stark Logistic tegevjuht Kristjan Kraag ja ettevõtte Metaprint tegevjuht Martti Lemendik.

Nimetatutest keegi kohale ei ilmunud. Kaja Kallas ütles, et tema tihe ajakava ei võimaldanud tal kohale tulla. Samuti põhjendas ta mittetulemist sellega, et istungi keskmes oleval teemal ei ole midagi pistmist riigieelarvega.