Lääneranna valla volikogu otsustab kohalike väikekoolide saatuse

Neljapäeval koguneb Lääneranna volikogu erakorralisele istungile, kus volikogu opositsioon soovib leida kompromisse, et Metsküla algkool saaks jätkata veel aasta munitsipaalkoolina ja Virtsu kool jääks kuueklassiliseks. Otsus on oluline Metsküla kooliperele, sest uut kooli vanemad lastele otsinud pole.

Neljapäeva pärastlõuna seisuga volikogu enamus kompromissides veel kokkuleppele pole jõudnud, ütles opositsiooni esindaja Raul Oberschneider ERR-ile.

"Metsküla ja Virtsu kool on esitanud oma kompromissettepanekud volikogu liikmetele ja volikogu esimehele ning viimase kahe nädala jooksul on käinud vilgas selgitustöö. Täna õhtul kella poole viieks on kokku kutsutud erakorraline istung, kus arutame kompromissettepanekuid. Kui leitakse ühine arusaam enamiku volikogu liikmete seas, siis tehakse volikogu märtsikuise koolide sulgemise otsuse suhtes muudatus ja viiakse sisse otsus, et munitsipaalkoolina Metsküla kool lõpetab tegevuse 2024. aasta augustis ja Virtsu kool jätkab kuueklassilise koolina neljaklassilise kooli asemel, nagu otsustati märtsis," selgitas Oberschneider.

Metsküla algkooli lastele on see oluline otsus, sest muidu on nad reedel algaval kooliaastal koolikohata.

"Metsküla kooli lapsevanemad on äraootaval seisukohal ja kuigi otsus kooli sulgemisest on tehtud, siis nad ei ole oma lapsi kuhugi teise kooli pannud," sõnas Oberschneider.

"Kui volikogu teeb täna Metsküla kooli suhtes positiivse otsuse, siis tehakse kiired avaldused, lapsed saavad esmaspäeval minna rahulikult kooli ja kõik see paberimajandus aetakse kahe nädala jooksul korda. See on teoreetiliselt

ja praktikas võimalik," jätkas Oberschneider.

Ta lisas, et Virtsu lapsed on osaliselt viinud sisse paberid Muhu kooli, aga kui Virtsu kool jääb kuueklassiliseks, siis tehakse taotlused ümber ja tuuakse lapsed Virtsu kooli tagasi.

Oberschneideri sõnul on tähtis, et Metsküla algkool saaks veel aasta enne erakoolina jätkamist munitsipaalkoolina jätkata, sest muidu oleks raske lapsi teistest koolidest taas Metskülla tagasi tuua. "Lapsevanemad korraldavad oma elu ju pikemaks ajaks kui üks aasta," sõnas ta.

Raha koolide jätkamiseks on Oberschneideri sõnul kohalikus eelarves olemas.

Saare: pole teada, kas erakool tulebki

Ka Lääneranna vallavanem Ingvar Saare pole kindel, milliseks koolide saatus peale neljapäevast erakorralist istungit kujuneb. "Ükski volikogu liige ühtegi konkreetset eelnõu erakorralisele istungile pole esitanud," sõnas Saare.

"Kohalikku elu korraldab volikogu ja ka vallavalitsus saab siis täna õhtul teada, mis suunas me seda haridusvõrku korraldama peame, et kas jääb

märtsikuine otsus jätkuvalt kehtima või tuleb seal mingi muudatus," märkis Saare.

Saare sõnul on haridusminister Kristina Kallas küll lubanud väikekoolide selja taga seista ja neid täiendavalt rahastada, kuid praegune olukord on täpselt sama, nagu siiamaani on olnud ehk kindlad otsused puuduvad.

"Ei ole määrust, ei ole tingimusi, millisel kujul neid koole rahastatakse. Minister on ka kirjalikult teatanud, et määruse eelnõusse, mis läheb kooskõlastusringile, võib lisanduda mingeid kriteeriume, mida nad ei ole veel ette näinud. Määrust ennast ju ei ole, nii et, nagu ka ma olen varem öelnud, siis pressiteadete pealt on keeruline omavalitsuse haridusvõrku üles ehitada," rääkis Saare.

Saare on ka skeptiline Metsküla kooli erakoolina jätkumise osas, sest kohalikud pole seni konkreetseid samme selles suunas astunud.

"[Pole kindel] kas kooli kogukond seda erakooli päriselt looma hakkab, sest märtsist alates, mais või juunis, kui ma olen rääkinud seal kogukonna liikmetega, et arutame seda kasvõi mitteametlikult, millised need kitsaskohad seal on ja mis võimalused on, siis keegi ei ole soovinud seda arutelu pidada ja pole erakooli loomisele ühtegi sammu lähemale soovinud astuda," sõnas Saare.

Lihula rahvas koolide jätkamise vastu

Üle viiekümne Lihula lapsevanema ja elaniku lubab oma kirjas vallajuhtidele kohtusse pöörduda, kui Lääneranna volikogu peaks neljapäeval otsustama, et Metsküla kool jääb lahti, kirjutas neljapäeval Lääne Elu.

Oma pöördumises Lääneranna vallavalitsuse, vallavolikogu esimehe ja vallavolinike poole teatavad Lihula lapsevanemad ja elanikud, et kui vallavolikogu peaks Metsküla kooli asjus tehtud sulgemisotsust ja Virtsu kooli neljaklassiliseks kärpimise otsust täna õhtul muutma, siis kavatsevad nad selle kohtus vaidlustada, kirjutas Lääne Elu. Kohalike hinnangul ei võimaldaks koolide avatuna hoidmine vajalikku kokkuhoidu haridusvõrgus.

Lääneranna vallavolikogu otsustas 24. märtsi istungil kärpida kohalikku koolivõrku: selleks suletakse Lõpe ja Metsküla kool, kaotatakse Koonga ja Varbla koolist järgmise aasta sügisest 7.–9. klass ning muudetakse Virtsu kool, mida esialgu samuti sulgeda plaaniti, alates sellest sügisest neljaklassiliseks algkooliks.

Kohalikud elanikud avaldasid toona volikogu istungi eel Lihula vallamaja ees meelt, sest lapsevanemate hinnangul suretavad need kärped piirkonna täielikult välja. Protestid koolide kaitseks on jätkunud tänaseni, samuti otsitakse kooli sulgemise vastu õigust kohtust. Juunis valiti Metsküla kool rahvahääletusel aasta kooliks.