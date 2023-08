Eesti Gaas teatas, et tõstab 1. oktoobrist maagaasi paindliku paketi müügihind koduklientidele üle 20 protsendi.

Kui alates 1. augustist on Eesti Gaasi paindliku paketi hind kodutarbijale olnud 46 senti kuupmeetri eest, siis alates 1. oktoobrist on hinnaks 59 senti.

Eesti Gaas märkis, et hinnatõusu põhjuseks on maagaasi hinna tõus Euroopa gaasiturul, mis on tõstnud sisseostuhinda kõigile gaasimüüjatele.