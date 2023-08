E-Piima uues Paide piimatööstuses valmis esimene katsepartii juustu. Tehase ehitustööd on lõppenud ja alanud on seadistamine.

Baltikumi nüüdisaegseimas piimatööstuses on kasutusel kolm tehnoloogiat juustude ja vadakupulbri tootmiseks. Tehas avab uksed järgmisel kevadel.

Neljapäeval oldi E-Piima Paide uues tööstuses ametis Cheddar-tüüpi juustu pakkeliini häälestamisega. Esimene katsepartii juustu valmis 22. augustil.

"Väga hästi on läinuid. Eks ikka kardad hullemat, aga meil on väga tugev tiim taga, kellega me oleme väga ilusti kõik hakkama saanud. Juust on välja tulnud ja see on põhiline. Tasapisi iga nädalaga me kasvatame koguseid," rääkis juustuoperaator Marjan Tamm.

E-Piima juhatuse esimees Jaanus Murakas ütles, et peatöövõtja Nordecon lõi kopa maasse üle kahe aasta tagasi ja tänaseks on juustutehas peaaegu valmis. Juustutootmise täisvõimsus saavutatakse aasta lõpuks. Kuid tegelikult koosneb tehas kolmest osast.

"Tehase muudab innovaatiliseks see, et me oleme ühte tehasesse kokku pannud kontinentaal-Euroopa juustude tootmise ja siis nii-öelda Okeaania või ingliskeelse maailma juustude tootmise. Me toodame siin Couda-tüüpi juuste ja Ceddar-juustu. Cheddar-juustu ei ole mitte kunagi varem Eestis toodetud. Ja kolmanda tehasena on ka piimapulbri tehas, mis hakkab töötlema vadakut ehk juustutootmise kõrvaltoodet, kuivatama pulbriks ja vadaku-proteiinitoodeteks," lausus Murakas.

Murakas lisas, et erinevate juustude tootmine võimaldab säilitada paindlikkust, sest Cheddar-tüüpi ja Couda-juustu turg on erinev. Kuni 95 protsenti Paides toodetvast juustust müüakse üle piiri, Eesti kauplustesse jõuab see aga uue aastal algul.

Kui tehase projektijärgne maksumus oli pisut üle 100 miljoni euro, siis koroona, inflatsioon ja materjalipõud kergitas maksumust peaaegu kümnendiku võrra. E-Piima uues Paide tehases saab tööd 107 inimest.